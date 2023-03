Americký predstaviteľ: Invázia Číny na Taiwan bezprostredne nehrozí

Singapur 23. marca (TASR) – Spojené štáty sa nedomnievajú, že by bezprostredne hrozila invázia Číny na Taiwan. Sú však pripravené samosprávny ostrov brániť, uviedol vo štvrtok predstaviteľ amerického ministerstva obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Dúfajme, že sa to nikdy neuskutoční," povedal tajomník vzdušných síl USA Frank Kendall na návšteve Singapuru. "Každý, kto uvažuje o agresii, ktorá by sa týkala Spojených štátov, robí veľmi vážnu chybu," zdôraznil.



Peking vníma Taiwan ako súčasť jedinej Číny. Vlani reagoval rozhnevane na návštevu vtedajšej predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na ostrove, Následne v jeho okolí spustil rozsiahle vojenské cvičenia s ostrou streľbou.



Kendall uviedol, že Čína robí "viacero pomerne agresívnych vecí" vrátane militarizácie Juhočínskeho mora. Podľa jeho slov by však obe veľmoci mali spolupracovať a snažiť sa kooperáciu zvýšiť, nie ju obmedzovať.