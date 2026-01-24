< sekcia Zahraničie
Americký predstaviteľ: Rokovania Ukrajiny a Ruska pokračujú 1.2 2026
Autor TASR
Abú Zabí 24. januára (TASR) - Trojstranné rokovania delegácií Ruska, Ukrajiny a USA o ukončení vojny boli „veľkým krokom“, povedal americký predstaviteľ v sobotu. Moskva i Kyjev súhlasili, že budú v rozhovoroch pokračovať budúci týždeň v nedeľu 1. februára v Abú Zabí, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.
„Myslím si, že dostať všetkých za jeden stôl bol veľký krok. Potvrdzuje to, že k dnešnému dňu sa toho podarilo veľa dosiahnuť,“ uviedol predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. „V miestnosti bolo vidno veľa vzájomného rešpektu medzi zúčastnenými stranami, pretože sa skutočne snažili nájsť riešenia,“ ozrejmil pre novinárov po skončení schôdzky. „Dostali sme sa k naozaj podrobným detailom a v nedeľu... na ďalšej schôdzke by sme mohli dotiahnuť túto dohodu k záveru,“ tvrdil predstaviteľ.
Hovorca hostiteľskej vlády Spojených arabských emirátov (SAE) zhodnotil, že druhý deň rokovaní sa niesol v „konštruktívnej a pozitívnej atmosfére“. O konštruktívnych rozhovoroch informoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na sociálnej sieti priblížil, že sa hovorilo „o mnohom“, pričom delegáti všetkých strán s výsledkami oboznámia lídrov svojich krajín, s ktorými skoordinujú ďalšie kroky.
Rokovania v SAE medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou o mierovom návrhu podporovanom Spojenými štátmi sa začali v piatok. Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov povedal, že diskusie sa zamerali „na parametre ukončenia ruskej vojny a ďalšiu logiku vyjednávacieho procesu“.
