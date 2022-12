Americký predstaviteľ: Rusko používa proti Ukrajine 40-ročnú muníciu

Washington 13. decembra (TASR) - Rusko počas takmer desaťmesačnej vojenskej agresie na Ukrajine používa desaťročia starú muníciu s vysokou mierou poruchovosti, pretože vyčerpáva svoje zásoby. Vyhlásil to nemenovaný vysokopostavený vojenský predstaviteľ USA, ktorého v pondelok citovala tlačová agentúra Reuters.



"Čerpajú zo starnúcich zásob munície, čo jasne naznačuje, že sú ochotní používať i staršiu muníciu, z ktorej časť bola pôvodne vyrobená pred viac ako 40 rokmi," uviedol vojenský predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity.



Spojené štáty obviňujú Rusko, že so zámerom posilniť svoju palebnú silu sa obracia na Irán a Severnú Kóreu, keďže Moskva vyčerpáva svoje štandardné zásoby munície.



Americký predstaviteľ odhaduje, že použiteľné zásoby munície Rusku postačia do začiatku roka 2023, ak sa neuchýli k zahraničným dodávateľom a starším zásobám. Používanie staršej munície je však spojené s rizikami, tvrdí predstaviteľ.



"Inými slovami - nabijete muníciu, držíte si palce a dúfate, že vystrelí, alebo že vybuchne, keď dopadne," povedal.



Podľa amerických a ukrajinských predstaviteľov Irán poskytol Rusku bezpilotné lietadlá na použitie proti Ukrajine.



Moskva sa tiež pokúša získať od Iránu stovky balistických rakiet a ako protihodnotu mu ponúka bezprecedentnú vojenskú a technickú podporu, uviedla v piatok veľvyslankyňa Británie pri OSN Barbara Woodwardová.



Británia si je "takmer istá, že Rusko sa snaží získať zbrane zo Severnej Kórey a ďalších štátov, na ktoré sa vzťahujú prísne sankcie, pričom ich vlastné zásoby sa citeľne zmenšujú", dodala britská diplomatka.



Irán v novembri priznal, že dodal Moskve bezpilotné lietadlá, ale uviedol, že boli zaslané ešte pred vojnou na Ukrajine. Rusko popiera, že používa tieto iránske zbrane na útoky proti ukrajinským cieľom, ako aj to, že mu zbrane dodáva KĽDR.