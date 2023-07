Americký predstaviteľ: Šéf CIA tajne navštívil Ukrajinu

Washington 1. júla (TASR) - Riaditeľ CIA William Burns sa nedávno na Ukrajine stretol s kolegami zo spravodajských služieb a prezidentom Volodymyrom Zelenským. Agentúre AFP to v piatok potvrdil americký predstaviteľ, informuje TASR..



Burns "cestoval na Ukrajinu tak, ako to robil pravidelne od začiatku nedávnej ruskej agresie pred viac ako rokom," uviedol americký predstaviteľ. Informácie o návšteve neboli v čase jej uskutočnenia zverejnené.



Burns počas stretnutí opätovne potvrdil "záväzok USA zdieľať spravodajské informácie s cieľom pomôcť Ukrajine brániť sa pred ruskou agresiou", uviedol americký predstaviteľ.



Vrchný veliteľ ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj mu povedal, že protiofenzívne plány brzdí nedostatok primeranej palebnej sily, od moderných stíhačiek až po delostreleckú muníciu.



V utorok Spojené štáty oznámili nový balík zbraní v hodnote 500 miliónov dolárov vrátane obrnených vozidiel, presnej munície a zariadení na odstraňovanie mín.



Podľa denníka The Washington Post, ktorý o návšteve informoval ako prvý, Burns bol na Ukrajine v júni ešte pred vzburou vagnerovcov.



Spojené štáty sa pokúsili dať Rusku najavo, že pri vzbure nezohrali žiadnu úlohu. Hlavné americké médiá informovali, že Burns po zložení zbraní vagnerovcov zavolal šéfovi ruskej zahraničnej spravodajskej služby SVR Sergejovi Naryškinovi, aby to potvrdil.