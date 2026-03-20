Piatok 20. marec 2026
Americký predstaviteľ: USA vysielajú na Blízky východ tri vojnové lode

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ďalší dvaja americkí predstavitelia informovali, že lode sú na ceste, bez toho, aby uviedli, kam presne smerujú.

Autor TASR
Dubaj 20. marca (TASR) - Americká armáda vyslala na Blízky východ ďalšie tri vojnové lode s približne 2500 vojakmi námornej pechoty, uviedol v piatok nemenovaný americký predstaviteľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Tento zdroj potvrdil, že loď USS Boxer a ďalšie dve výsadkové lode spolu s vojakmi z 11. výsadkovej námornej jednotky vyplávali zo svojho domovského prístavu v San Diegu a smerujú na Blízky východ.

Ďalší dvaja americkí predstavitelia informovali, že lode sú na ceste, bez toho, aby uviedli, kam presne smerujú. Všetci traja predstavitelia hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, aby mohli diskutovať o citlivých vojenských operáciách, píše AP.
.

