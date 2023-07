Americký prezident Biden pricestoval na návštevu Spojeného kráľovstva

Londýn 10. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v nedeľu večer pricestoval do Spojeného kráľovstva, kde v pondelok absolvuje stretnutia s kráľom Karolom III. a premiérom Rishim Sunakom. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice Sky News.



Lietadlo amerického prezidenta (Air Force One) pristálo v nedeľu neskoro večer na letisku Stansted, ktoré sa nachádza severozápadne od Londýna. Bidena sa v pondelok na hrade Windsor stretne s britským panovníkom Karolom III. Prezident by mal s kráľom rokovať o environmentálnych záležitostiach, uviedol Biely dom.



Biden sa podľa Sky News ešte predtým stretne so Sunakom v sídle britského premiéra na Downing Street 10 v Londýne. Biely dom uviedol, že témou bude aj ukrajinská protiofenzíva.



Biden v piatok uviedol, že poslanie kazetovej munície na Ukrajinu bolo "ťažké rozhodnutie", ale Ukrajina ju potrebuje, pretože jej dochádza munícia vo vojne proti ruskej invázii.



Spojené kráľovstvo je podľa Sunaka proti použitiu týchto zbraní, píše Sky News a pripomína, že Británia podpísala medzinárodný Dohovor o kazetovej munícii. Ten zakazuje jej výrobu, skladovanie, použitie a transfer. Vojenský analytik Sky News Sean Bell však pripomenul, že Rusko, Ukrajina a ani USA tento dohovor nepodpísali.



Biden z Británie odcestuje na summit NATO, ktorý sa koná v litovskom Vilniuse 11. a 12. júla. Americký prezident takisto na univerzite vo Vilniuse vystúpi s prejavom o zahraničnej politike, píše AFP. Šéf Bieleho domu svoju cestu po Európe zakončí návštevou Fínska.