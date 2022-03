Americký prezident Joe Biden priletel do Poľska

Varšava 25. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden priletel v piatok popoludní z Bruselu do poľského Rzeszówa. TASR o tom informovala na základe vysielania spravodajského kanálu poľskej verejnoprávnej televízie TVP Info.



Návšteva Poľska predstavuje druhú časť Bidenovej mimoriadnej cesty po Európe, ktorú podnietila ruská invázia na Ukrajinu. Biden sa ešte vo štvrtok v Bruseli stretol s európskymi lídrami na summitoch NATO, EÚ aj G7. Biely dom spresnil, že Biden bude počas návštevy Poľska oboznámený s tým, ako sa krajina vyrovnáva s náporom ukrajinských utečencov, ktorí tam utiekli pred ruským ostreľovaním a bombardovaním. V Rzeszówe sa má americký prezident tiež stretnúť s príslušníkmi americkej 82. výsadkovej divízie, ktorých úlohou je posilniť východné krídlo Severoatlantickej aliancie.



Agentúra AFP pripomenula, že v meste Rzeszów sa 5. marca zastavil aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Ten bol na návšteve v Poľsku, aby tak prejavil podporu krajinám na tzv. východnom krídle NATO, ktoré v minulosti patrili do sovietskej sféry vplyvu a ktoré sa v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu obávajú ďalších krokov zo strany Moskvy.



Šéf Bieleho domu po absolvovaní programu v Rzeszówe odletí do Varšavy. Podľa TVP Info je odlet naplánovaný na 17.45 h SEČ. Návšteva prezidenta Spojených štátov u našich severných susedov potrvá do soboty.