Americký prezident Joe Biden udelil svojmu synovi Hunterovi milosť

Washington 2. decembra (TASR) – Americký prezident Joe Biden udelil v noci na pondelok svojmu synovi Hunterovi milosť. TASR informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



"Dnes som podpísal prezidentskú milosť pre môjho syna Huntera. Od svojho nástupu do funkcie som vyhlasoval, že nebudem zasahovať do rozhodovania ministerstva spravodlivosti a svoje slovo som dodržal aj vtedy, keď som bol svedkom jeho selektívneho a nespravodlivého stíhania. Dúfam, že Američania pochopia, prečo som sa ako otec a prezident takto rozhodol," uviedol Biden vo vyhlásení vydanom Bielym domom.



Prezidentov syn Hunter Biden bol v júni uznaný za vinného z nezákonného držania strelnej zbrane. Podľa obžaloby klamal, že neužíva drogy, keď si v roku 2018 kupoval zbraň.



V septembri sa priznal k tomu, že v rokoch 2016 — 2019 nezaplatil na daniach dovedna 1,4 milióna dolárov. Podľa prokurátorov peniaze namiesto toho minul na svoj luxusný život, eskortné služby a drogy. Priznaním sa vyhol verejnému procesu, na ktorom by sa zrejme rozoberali nelichotivé detaily z jeho osobného života, a bol by zahanbujúci nielen pre neho samotného, ale aj pre jeho rodinu.



Americký prezident udelil synovi milosť napriek tomu, že jeho kancelária ešte 8. novembra tvrdila, že tak neurobí, píše AP. Ukončil tak synove dlhé právne spory, ktoré sa tiahli prakticky celým jeho funkčným obdobím. Hunter Biden sa verejne priznal k vyšetrovaniu zo strany federálnych orgánov v decembri 2020 – iba mesiac po víťazstve svojho otca v prezidentských voľbách.