Americký priekopník funku a soulu Sly Stone zomrel vo veku 82 rokov

Londýn 10. júna (TASR) - Vo veku 82 rokov zomrel americký spevák, skladateľ a producent Sly Stone. Bol frontmanom skupiny Sly and the Family Stone. V 60. a 70. rokoch vďaka priekopníckej fúzii soulu, rocku, psychedélie a gospelu zohral rozhodujúcu úlohu pri vývoji funku, uvádza denník The Guardian.



Vo svojej skupine Sly and the Family Stone spojil soul, psychedelický rock a gospel do vrúcnych, povznášajúcich piesní a stal sa jedným z hlavných protagonistov funkového zvuku 70. rokov, spolu napríklad s Jamesom Brownom.



Medzi hity skupiny patria tri americké single číslo 1 - Everyday People, Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) a Family Affair, plus Dance to the Music, I Want to Take You Higher, Hot Fun in the Summertime a ďalšie.



Album There's a Riot Goin' On z roku 1971, ktorý je náladovou úvahou o občianskych právach a skazenom idealizme povojnovej éry, vytvoril okrem zvyšku svojej kapely prevažne sám. Platňa je všeobecne považovaná za jeden z najlepších albumov 20. storočia.



Sly Stone sa narodil v roku 1943 ako Sylvester Stewart do nábožensky založenej rodiny v americkom štáte Texas a vyrastal v oblasti Sanfranciského zálivu. Svoju hudobnú kariéru začal v gospelovom kvartete Stewart Four s tromi súrodencami.



V roku 1966 spojil svoju skupinu Sly and the Stoners s formáciou Freddie and the Stone Souls a vznikla skupina Sly and the Family Stone. Ich prelom prišiel nasledujúci rok s albumom Dance to the Music a úspech naplno potvrdil ich štvrtý album o dva roky neskôr - Stand! (1969), z ktorého sa predali vyše tri milióny.



Štýlová a rasová rozmanitosť kapely prilákala široké publikum a skupina hrala na oboch kľúčových hudobných festivaloch roku 1969 - na Woodstocku a na podujatí v Harleme. Začiatkom 70. rokov pokračovalo vydávanie hitov, ale skupina sa pomaly rozpadala.



Stone nahral album There's a Riot Goin' On prevažne sám, pričom ako jeden z prvých použil bicí automat. Albumy ako Fresh! s portrétom Stonea od Richarda Avedona na obale boli tiež predovšetkým jeho dielom. Kapela sa úplne rozpadla v roku 1975, hoci Stone naďalej používal názov skupiny na sólových nahrávkach.



Napriek tomu, že Stone položil rytmické základy disca, koncom 70. rokov sa mu nepodarilo udržať si kariéru a jeho závislosť od kokaínu sa zhoršovala. Naďalej vystupoval so zoskupeniami ako Funkadelic & Bobby Womack, ale po vydaní neúspešného albumu Ain't but the One Way (1982) sa jeho aktivita utlmila. Jeho posledný album I'm Back! Family & Friends vyšiel v roku 2011.