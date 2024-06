Americký raper Kanye West podľa ruských médií pricestoval do Moskvy

Moskva 30. júna (TASR) - Americký raper Kanye West pricestoval v sobotu do Moskvy, informovali v nedeľu ruské médiá s odvolaním sa na ruskú producentku Janu Rudkovskú. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Kanye West je už v Moskve! To je skvelá správa, zostáva v centre hlavného mesta," citovala štátna tlačová agentúra TASS príspevok producentky v aplikácii Telegram. Na krátkom videu v jej príspevku vidno rapera od chrbta v chodbe stanice metra Ochotnyj rjad.



Štadión Lužniki, na ktorom mal údajne vystupovať, pre štátne médiá uviedol, že nemá informácie o prípadných koncertoch slávneho rapera. Podľa niektorých médií pricestoval na oslavu okrúhlych narodenín ruského dizajnéra Gošu Rubčinského, a nie na koncert.



Západní umelci po rozpútaní vojny na Ukrajine prestali vystupovať v Rusku, pretože invázia Moskvy viedla k rozsiahlym americkým a európskym sankciám a obmedzeniam pre cesty do tejto krajiny.



Vyjadrenia Kanye Westa v Spojených štátoch v minulosti vyvolali množstvo škandálov. Na sociálnych sieťach mal tiež sériu antisemitských príspevkov a v jednom z rozhovorov priznal, že obdivuje Adolfa Hitlera. Vyjadril tiež obdiv prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Pre podobné výroky prišiel o spoluprácu so spoločnosťami Adidas a Gap. Na istý čas boli obmedzené aj jeho účty na sociálnych sieťach.