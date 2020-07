Americký raper Kanye West spustil svoju predvolebnú kampaň

Washington 20. júla (TASR) - Americký raper Kanye West začal v nedeľu svoju kampaň ako kandidát do prezidentských volieb v USA, ktoré sa budú konať v novembri. Ako informovala agentúra AFP, v prejave na prvom stretnutí s voličmi v meste Charleston sa Kanye West venoval najmä téme interrupcií a otroctvu.



Tento politický míting bol označený za začiatok raperovej kampane v prezidentských voľbách a bol len pre akreditovaných pozvaných hostí. Tí museli podpísať čestné vyhlásenie v súvislosti s rizikami nákazy koronavírusom, mať prekryté horné dýchacie cesty a dodržiavať pravidlo o bezpečnom odstupe, informovali viaceré americké médiá.



Pokiaľ ide o tému interrupcií, Kanye West priznal, že žiadal od svojej manželky Kim Kardashianovej, aby podstúpila interrupciu, keď čakala ich spoločnú dcéru North.



V súvislosti s interrupciami spomenul aj svojho otca, ktorý tiež od manželky žiadal, aby šla na potrat. "Moja mama mi zachránila život. Žiadny Kanye West by nebol, lebo môj otec mal veľa roboty," uviedol raper v slzách. Následne kričal: "Takmer som zabil svoju dcéru!".



Vo svojom prejave sa Kanye West venoval aj známej americkej abolicionistke a aktivistke Harriet Tubmanovej, ktorá v skutočnosti podľa neho nikdy reálne neoslobodila otrokov, len zariadila, aby pracovali pre iných belochov.



Agentúra AFP vo svojej správe konštatovala, že výňatky z príhovoru Kanyeho Westa sa medzičasom objavili na sociálnych sieťach, pričom vyvolali dojatie, ale aj hnev a znepokojenie, pokiaľ ide o psychické zdravie speváka.



Necelé štyri mesiace pred prezidentskými voľbami v USA 43-ročný Kanye West prekvapil, keď 4. júla na sociálnej sieti Twitter oznámil, že bude kandidovať proti Trumpovi. O svojej kampani však neposkytol takmer žiadne podrobnosti.



Tento slávny raper mal v roku 2018 - na slávnostnom stretnutí v Oválnej pracovni Bieleho domu - na hlave šiltovku s nápisom "Make America Great Again", čo je motto kampane za znovuzvolenie súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa.



Kanye West však teraz tvrdí, že súčasného prezidenta Trumpa už nepodporuje.



V médiách USA sa minulý týždeň začali šíriť správy o tom, že West z kampane vypadol. Zmeškal totiž termíny registrácie v niekoľkých štátoch, ale napr. v štáte Oklahome splnil požiadavku na registráciu do volieb. Aby mohol kandidovať aj v štáte Južná Karolína, musí do pondelka podvečera (miestneho času) vyzbierať 10.000 podpisov.