Režisér Tarantino sa prvýkrát stal otcom, s manželkou privítali syna

Tel Aviv 23. februára (TASR) - Americký filmový režisér Quentin Tarantino (56) a jeho manželka, izraelská modelka a speváčka, Daniella Picková (36) sa stali rodičmi. Spoločného syna, ktorých je pre oboch vôbec prvým potomkom, porodila Picková v sobotu v nemocnici v Tel Avive, uviedol v nedeľu britský bulvárny denník The Sun.



"Daniella a Quentin Tarantino s radosťou oznamujú narodenie svojho prvého dieťaťa. Chlapček prišiel na svet 22. februára 2020," uviedol zástupca dvojice pre styk s médiami.



Tarantino sa s Pickovou, dcérou izraelského speváka, pesničkára a skladateľa Sviku Picka, spoznal v roku 2009, keď v Izraeli propagoval svoj film Nehanební bastardi. Následne tvorili pár, no v roku 2012 sa rozišli. Dokopy sa znovu dali o štyri roky neskôr a v novembri 2018 sa zosobášili. Od vlaňajšieho roka trávia pomerne veľa času v Izraeli, píše The Sun.



Oscarový režisér, známy aj vďaka filmom ako Pulp Fiction, Kill Bill, Nehanební bastardi, Divoký Django či najnovšiemu letnému hitu Vtedy v Hollywoode, nedávno v rozhovore pre stanicu ABC naznačil, že si dá od filmárskej práce na čas prestávku, aby sa venoval svojej dosiaľ najdôležitejšej úlohe - rodičovstvu.