Americký senát hlasoval proti návrhu o nových dôkazoch v impeachmente

Washington 22. januára (TASR) - Republikánmi ovládaný Senát Spojených štátov v utorok v rámci debaty v procese ústavnej žaloby (impeachmentu) voči prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi zahlasoval za zablokovanie návrhu demokratov, ktorý by Biely dom primäl k tomu, aby predostrel ďalšie dokumenty a nové dôkazné materiály. Informovala o tom agentúra Reuters.



Senátori zahlasovali proti návrhu lídra demokratov v Senáte Chucka Schumera v pomere 53-47.



Hlasovaniu predchádzala hádka o pravidlách platných v prvej fáze procesu. Predseda výboru pre kontrolu tajných služieb Snemovne reprezentantov USA Adam Schiff totiž lídrovi senátnej väčšiny Mitchovi McConnellovi vyčítal, že chce zabrániť "férovému procesu". Proces bez svedeckých výpovedí a bez vyhodnotenia zadržaných vládnych dokumentov by podľa jeho slov bol "fraškou".



Republikán McConnell navrhol sériu základných pravidiel, ktoré budú v prvej fáze klásť prísne obmedzenia na výpovede svedkov a predkladanie dôkazov, čo proces posunie rýchlo dopredu.



Debata v rámci historického procesu impeachmentu sa začala v Senáte v utorok. Republikáni najprv navrhli, že rokovania demokratických žalobcov zo Snemovne reprezentantov a Trumpových právnikov by boli rozdelené na maximálne štyri dní po 12-hodín. To sa po kritike z radov demokratov zmenilo na šesť dní po osem hodín, píše stanica Sky News.



Dolná komora Kongresu, v ktorej majú väčšinu demokrati, 18. decembra rozhodla o podaní ústavnej žaloby na prezidenta Trumpa vo veci zneužitia právomocí a marenia vyšetrovania vedeného Kongresom.



Podanie žaloby súvisí s obvineniami, že Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v budúcoročných prezidentských voľbách Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.



Prezidenta môže uznať za vinného a odvolať z úradu len Senát, kde však majú väčšinu kresiel (53 zo 100) republikáni, ktorí impeachment prezidenta svorne odmietajú. Trump návrh obžaloby označil za "ďalší podvod" zo strany demokratov.