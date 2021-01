Americký Senát má potvrdiť prvú transrodovú osobu vo vysokej funkcii

Washington 20. januára (TASR) - Ak americký Senát potvrdí nomináciu Rachel Levineovej do funkcie námestníčky ministerstva zdravotníctva, stane sa prvou transrodovou osobou na takom vysokom poste v administratíve USA, napísal denník The Washington Post.



Levineová študovala na Harvarde a Tulane Medical School, je univerzitnou profesorkou pediatrie a psychiatrie a v čase pandémie sa stala "tvárou" boja proti koronavírusu SARS-CoV-2 v americkom štáte Pensylvánia, kde od roku 2017 viedla rezort zdravotníctva. Šéfovala aj klinike pre dospievajúcich a bola hlavným odborníkom na medicínu štátu Pensylvánia.



Nastupujúci prezident Joe Biden od Levineovej očakáva, že prejaví svoje líderské schopnosti a odborné znalosti, "ktoré potrebujeme, aby sme ľudí sprevádzali touto pandémiou bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, aká je ich rasa, náboženstvo, sexuálna orientácia, rodová identita alebo ich zdravotné postihnutie".



Na margo Levineovej nominácie Biden uviedol, že ide o "historickú a kvalifikovanú voľbu, ktorá pomôže snahám našej administratívy" v oblasti zdravotníctva. Tento rezort v Bidenovej vláde povedie Xavier Becerra. Koordinátorom pre problematiku covidovej pandémie je Jeff Zients.



Bidenov predchodca Donald Trump mal k transsexuálom represívnejší vzťah. V roku 2017 bol terčom kritiky, keď oznámil svoj úmysel zakázať transsexuálom slúžiť v americkej armáde. O rok neskôr však Pentagón povolil týmto ľuďom narukovať, ak splnili fyzické a zdravotné kritériá.



Bidenove nominácie na posty v jeho administratíve sa potvrdia v priebehu tohto týždňa, keď demokrati prevezmú kontrolu nad Senátom.



Zvolený prezident USA zloží prísahu v stredu na Kapitole vo Washingtone. Tento ceremoniál bude tentoraz pre pandémiu bez účasti verejnosti. Napriek obmedzeniam súvisiacim v pandémiou a prijatým bezpečnostným opatreniam panuje vo Washingtone napätie pre možné protesty stúpencov Donalda Trumpa - podobné, ako sa na Kapitole odohrali 6. januára.