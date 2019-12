Americký senát potvrdil Sullivana ako veľvyslanca USA v Rusku

Washington 12. decembra (TASR) - Americký Senát vo štvrtok väčšinou hlasov schválil kandidatúru námestníka ministra zahraničných vecí USA Johna Sullivana na post veľvyslanca USA v Rusku.



Ako informoval spravodajský portál The Hill, zo sto senátorov Sullivanovu kandidatúru podporilo 70. Na jeho schválenie v Senáte bola potrebná jednoduchá väčšina.



Sullivan na poste v Moskve vystrieda Jona Huntsmana, ktorý sa tejto funkcie vzdal, aby mohol kandidovať vo voľbách guvernéra amerického štátu Utah.



Sullivan začal pracovať ako prvý námestník ministra zahraničných vecí 24. mája 2017. Pred nástupom na túto pozíciu pôsobil ako partner v medzinárodnej advokátskej kancelárii Mayer Brown vo Washingtone. V rokoch 2010 - 2016 bol predsedom osobitného vládneho výboru pre hospodársku spoluprácu medzi USA a Irakom.



V dvoch predchádzajúcich administratívach zastával významné pozície na ministerstvách spravodlivosti, obrany a obchodu.



Hlasovanie v Senáte sa odohralo v situácii, keď medzi Ruskom a USA pretrváva napätie v súvislosti s údajným zasahovaním Moskvy do kampane pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2016.



The Hill poukázal aj na to, že Trump a ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov si tento týždeň navzájom protirečili, keď referovali o svojom stretnutí v Bielom dome: kým Trump vo svojom tvíte naznačil, že táto téma bola predmetom ich rozhovoru, Lavrov novinárom oznámil, že nebola nastolená.



Senát potvrdil Sullivanovu kandidatúru aj v čase, keď sa Snemovňa reprezentantov pripravuje na hlasovanie o článkoch ústavnej žaloby proti Trumpovi. Malo by k nemu dôjsť na budúci týždeň.



Sullivan počas svojho vypočutia pred zahraničným výborom Senátu uviedol, že vedel o "kampani", ktorú proti bývalej veľvyslankyni USA na Ukrajine Marii Yovanovitchovej viedol Trumpov osobný právnik Rudy Giuliani.



Yovanovitchová v Snemovni reprezentantov vyhlásila, že to bol Sullivan, kto jej oznámil, že bola odvolaná zo svojej funkcie na Ukrajine, pretože Trump v ňu stratil dôveru.