Americký Senát pre koronavírus prerušil činnosť

Washington 4. októbra (TASR) - Senát amerického Kongresu prerušil až do 19. októbra svoju legislatívnu činnosť. Reagoval tak na šírenie nového koronavírusu v radoch senátorov. Len od piatka boli pozitívne testovaní traja z nich, informovala v sobotu agentúra AP.



Líder republikánskej senátnej väčšiny Mitch McConnell v sobotu oznámil, že až do 19. októbra nebudú prebiehať rokovania v pléne Senátu. Zdôraznil však, že aj naďalej budú vo svojej dôležitej práci pokračovať jednotlivé senátne výbory.



Konkrétne potvrdil, že sa 12. októbra uskutoční plánované zasadnutie výboru pre spravodlivosť, ktorý má posúdiť nomináciu Amy Coneyovej Barrettovej na post sudkyne Najvyššieho súdu USA.



Coneyovú Barrettovú na post nominoval prezident USA Donald Trump, ktorý trvá na jej schválení ešte pred americkými prezidentskými voľbami vypísanými na 3. novembra.



Len od piatka rána boli pozitívne testovaní na koronavírus traja republikánski senátori: Thom Tillis, Mike Lee a Ron Johnson. Rokovania Senátu boli pôvodne naplánované na tento týždeň.



V reakcii na šírenie nákazy medzi členmi Kongresu sa objavili výzvy na plošné testovanie členov oboch jeho komôr. Republikánski aj demokratickí lídri to však odmietajú s argumentom, že plošné testovanie nie je k dispozícii pre bežných amerických občanov, píše server Time.com.