Americký Senát prijal rozpočtový zákon na zamedzenie shutdownu

Washington 15. marca (TASR) - Americký Senát v piatok schválil dočasný rozpočet do konca septembra tohto roka. Odvrátil tak tzv. shutdown, ktorý by spôsobil pozastavenie činnosti viacerých vládnych úradov a programov, ako aj dočasné zastavenie vyplácania miezd státisícom štátnych zamestnancov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Demokrati v piatok upustili od plánov na zablokovanie zákona, ktorý má zároveň podporu prezidenta Donalda Trumpa, čím umožnili jeho schválenie. Demokrati boli pritom pod obrovským tlakom z vlastných radov, aby odmietli dokument, ktorý podľa nich obsahuje škodlivé škrty vo výdavkoch, píše AFP.



Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer však pred hlasovaním nečakane oznámil, že zákon vypracovaný republikánmi podporí. Desať demokratov v obave z toho, že by niesli vinu za spôsobenie shutdownu, napokon hlasovalo za, ozrejmila AFP. Na schválenie rozpočtu bolo potrebných 60 hlasov, a teda aj podpora najmenej siedmich demokratov. Zákon vďaka tomu postúpil do záverečného hlasovania, ktoré si už ale vyžaduje len podporu republikánov.



Pred schvaľovaním hornej komory Kongresu zákon v utorok prijala Snemovňa reprezentantov, pričom ho s tesnou väčšinou podporilo 217 kongresmanov, proti bolo 213.



Dokument napríklad stanovuje zvýšenie obranných výdavkov o približne šesť miliárd dolárov (5,50 mld. eur) a zníženie financovania vládnych programov, ktoré nie sú zamerané na obranu, o približne 13 miliárd dolárov (11,91 mld. eur).



Pokiaľ by nedošlo k schváleniu zákona do piatkovej polnoci, znamenalo by to pozastavenie činnosti viacerých vládnych úradov a programov, ako aj dočasné zastavenie vyplácania miezd státisícom štátnych zamestnancov. Od roku 1977 financovanie činnosti federálnej vlády pre nezhody medzi Bielym domom a Kongresom dočasne pozastavili viac ako 20-krát. Najdlhšie to trvalo 35 dní na prelome rokov 2018 a 2019.