Americký senát schválil naraz až 48 Trumpových nominantov
Autor TASR
Washington 19. septembra (TASR) - Americký Senát potvrdil vo štvrtok v jedinom hlasovaní dovedna 48 nominantov prezidenta Donalda Trumpa na nižšie posty v jeho administratíve či ako veľvyslancov. Stalo sa tak vďaka nedávnej rozsiahlej zmene hlasovacích pravidiel, píše TASR podľa správ agentúry AP a stanice NBC News.
Demokrati blokovali v ostatnom čase Trumpových nominantov, pričom si takmer o každom z nich vynucovali viacero hlasovaní. Rozhnevali tým republikánov, ktorí majú v Senáte väčšinu mandátov. Tí minulý týždeň podnikli kroky na uľahčenie hlasovania o mnohých nominantoch na nižšie posty v administratíve, približuje AP.
Odhlasovali pritom nové pravidlá, ktoré teraz senátorom umožňujú schváliť naraz mnohých takýchto nominantov len jednoduchou väčšinou hlasov. Predtým stačila na zablokovanie tohto procesu jediná námietka a na schválenie bolo potrebných minimálne 60 hlasov. Hlasovať novým spôsobom však senátori naďalej nemôžu o popredných administratívnych postoch ani sudcoch.
Senátori schválili vo štvrtok zmienené vyše štyri desiatky Trumpových nominantov pomerom hlasov 51:47, pričom hlasovali v súlade so svojou straníckou príslušnosťou. Líder republikánskej väčšiny v americkom Senáte John Thune povedal, že išlo o nominantov, ktorých už predtým potvrdili príslušné senátne výbory.
Medzi schválenými je napríklad bývalý kongresman Brandon Williams, republikán z New Yorku, ktorému teraz pripadne post námestníka ministra energetiky - s portfóliom jadrovej bezpečnosti; či bývalá tvár stanice Fox News a niekdajšia snúbenica Trumpovho syna Donalda mladšieho - Kimberly Guilfoyleová, ktorá sa stane veľvyslankyňou v Grécku, alebo Callista Gingrichová, manželka bývalého republikánskeho predsedu Snemovne reprezentantov, ktorá bude veľvyslankyňou vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku.
Obštrukcie a bránenie nominácií je v Senáte dlhoročnou praxou oboch strán. V ostatnom čase však demokrati blokovali viac prezidentských nominantov ako kedykoľvek predtým, keďže sa ako píše AP snažili nájsť spôsoby ako vzdorovať Trumpovi aj Kongresu, ktorého obe komory aktuálne ovládajú práve republikáni.
Zmenu pravidiel hlasovania teraz kritizujú. Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer uviedol, že republikáni ňou ešte viac oslabili Senát a „dali Donaldovi Trumpovi viac moci na to, aby mohol bez akýchkoľvek otázok schvaľovať kohokoľvek a kedykoľvek chce.“
Republikáni plánujú v Senáte rovnakým spôsobom v nasledovných týždňoch potvrdiť aj ďalšiu skupinu spomedzi dovedna vyše 100 nominantov, ktorí čakajú na odobrenie do funkcie už celé mesiace. „Zabezpečíme, aby sa administratíva prezidenta Trumpa obsadzovala tempom, ktoré bude viac pripomínať tempo jeho predchodcov,“ povedal Thune.
