Americký Senát zablokoval schválenie provizórneho rozpočtu

Janet Yellenová. Foto: TASR/AP

Washington 28. septembra (TASR) – Republikáni v Senáte amerického Kongresu zablokovali v pondelok návrh zákona o provizórnom rozpočte, ktorý by zabezpečil chod amerických federálnych orgánov v novom fiškálnom roku, začínajúcom sa 1. októbra. Informovala o tom agentúra DPA.Legislatívny balík schválila minulý týždeň Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati. V Senáte, kde majú obe najväčšie strany rovnaký počet kresiel, návrh neprešiel v procedurálnom hlasovaní pomerom hlasov 48 ku 50. Demokrati museli na jeho schválenie získať podporu aspoň desiatich republikánskych senátorov.Tí sa však obávajú najmä ďalšieho zvyšovania zadlženosti USA, pretože návrh počíta s dočasným zrušením dlhového stropu do decembra 2022. Podľa ministerky financií Janet Yellenovej v prípade, že Kongres nezvýši dlhový strop, vláde USA hrozí v októbri platobná neschopnosť a americkej ekonomike a finančným trhom na celom sveteSúčasťou návrhu zákona je aj pomoc vo výške 28,3 miliardy dolárov oblastiam USA postihnutým ničivým hurikánom Ida a ďalšími prírodnými katastrofami, ako aj 6,3 miliardy dolárov určených na podporu Afgancov evakuovaných z vlasti v súvislosti s odchodom zahraničných vojsk a nástupom Talibanu.V prípade, ak Kongres rozpočet neschváli, americké federálne orgány majú zaručené financovanie len do 30. septembra. Potom nastane tzv. shutdown, teda "zatvorenie" federálnych inštitúcií, čomu sa chce prezident Joe Biden vyhnúť. To znamená, že niektorí štátni zamestnanci by museli dostať povinné voľno alebo dočasne pracovať bez platu. V závislosti od toho, ako dlho taká situácia potrvá, môže byť fungovanie niektorých úradov obmedzené alebo bude dochádzať k oneskoreniu platieb.