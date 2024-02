Americký senát zverejnil text zákona o ochrane hraníc

Washington 5. februára (TASR) - Americkí senátori zverejnili v nedeľu znenie očakávaného zákona o ochrane hraníc, ktorý by v prípade schválenia uvoľnil ďalšiu pomoc pre Ukrajinu. O zákone by mali hlasovať v priebehu týždňa. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



Senát USA už niekoľko mesiacov rokuje o dohode týkajúcej sa boja proti nelegálnej migrácii na hraniciach s Mexikom. Republikáni trvajú na posilnení ochrany hraníc výmenou za schválenie žiadosti Bieleho domu o ďalšiu pomoc pre Ukrajinu v hodnote 60 miliárd dolárov.



Americký prezident Joe Biden uviedol, že predstavenú dohodu podporuje. "Dosiahli sme dohodu týkajúcu sa národnej bezpečnosti, ktorá obsahuje najtvrdší a najspravodlivejší súbor reforiem na hraniciach za posledné desaťročia. Dôrazne ju podporujem," informoval vo vyhlásení.



Biden zároveň vyzval Kongres USA, aby zákon urýchlene schválil, aby ho mohol čo najskôr podpísať.



Dohoda je pre Biely najlepšou možnosťou, ako poskytnúť Ukrajine ďalšiu pomoc v čase prebiehajúcej ruskej invázie, vysvetľuje AP. Pokračujúca podpora pre Kyjev je jedným z hlavných cieľov zahraničnej politiky Bidenovej administratívy.



Kongres USA by schválením zákona uvoľnil aj finančné prostriedky pre Izrael, ktorý od októbra bojuje proti militantnému hnutiu Hamas.



Vyhliadky na schválenie návrhu zákona sú zatiaľ nejasné - demokrati majú v Senáte tesnú väčšinu, nie však v Snemovni reprezentantov, v ktorej majú prevahu republikáni, pripomína AFP.