Americký senátor dostal od YouTube zákaz nahrávania videí

Washington 12. júna (TASR) - YouTube v piatok na týždeň pozastavil republikánskemu senátorovi Ronovi Johnsonovi možnosť nahrávať videá na platformu. Podľa spoločnosti totiž porušil jej zásady o nahrávaní príspevkov obsahujúcich dezinformácie o ochorení COVID-19. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa denníka Milwaukee Journal Sentinel mal senátor za štát Wisconsin vo videu, ktoré na svojom kanáli uverejnil 3. júna, kritizovať vládu amerického exprezidenta Donalda Trumpa ako aj súčasného prezidenta Joea Bidena za to, že “nielenže ignorovali, ale aj podnikali kroky proti rozsiahlemu výskumu týkajúceho sa využívania lacných, generických liekov, ktoré sa dali použiť na včasnú liečbu covidu”.



Hovorca platformy ozrejmil, že video bolo odstránené v súlade so zásadami spoločnosti. Tie nepovoľujú obsah, ktorý ľudí nabáda, aby užívali hydroxychlorochín alebo ivermektín ako liek alebo prevenciu proti novému druhu koronavírusu. YouTube totiž nepovoľuje videá s dezinformáciami, ktoré sú v rozpore s tvrdeniami miestnych zdravotníckych orgánov alebo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Johnson YouTube za toto rozhodnutie skritizoval. “Pokračujúca cenzúra platformy YouTube ohľadom informácií týkajúcich covidu dokazuje, že YouTube má príliš veľa ťažko vysvetliteľnej moci," uviedol vo svojom vyhlásení. "Veľké technologické spoločnosti a mainstreamové médiá si myslia, že sú múdrejšie ako lekári, ktorí zasvätili svoj život vede a využívajú svoje schopnosti na záchranu životov. Rozhodli sa, že je len jedno lekárske hľadisko - to diktované vládnymi inštitúciami,” dodal.