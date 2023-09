Americký senátor Menendez je opäť obžalovaný z korupcie

New York 22. septembra (TASR) - Americký senátor Robert Menendez z New Jersey, ktorý je členom Demokratickej strany a šéfom Senátneho výboru pre zahraničné vzťahy, je už druhýkrát obžalovaný z korupcie. V piatok to oznámilo americké ministerstvo spravodlivosti, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a AP.



Šesťdesiatdeväťročný senátor a jeho manželka Nadine Menendezová sú obžalovaní z "trestných činov úplatkárstva v súvislosti s ich korupčnými vzťahmi s tromi podnikateľmi z New Jersey," uviedla federálna prokuratúra v New Yorku. Pri prehliadke senátorovho domu objavili zlaté tehly v hodnote 100.000 dolárov a 480.000 dolárov v hotovosti.



Ide o druhé obvinenie Menendeza z korupcie v priebehu desiatich rokov. Prvé sa skončilo súdnym procesom bez výsledku.



Podľa obžaloby Menendez pomáhal egyptsko-americkému podnikateľovi Waelovi Hanovi chrániť v USA obchodný monopol, ktorý mu udelila egyptská vláda. "Menendez okrem iného poskytoval citlivé informácie týkajúce sa americkej vlády a podnikal ďalšie kroky, ktoré tajne pomáhali egyptskej vláde," uvádza sa v obžalobe.



Dalším dvom podnikateľom – José Uribemu a Fredove Daibesovi – vraj Menendez prisľúbil využiť svoj vplyv a zasiahnuť do trestných konaní ministerstva spravodlivosti. Podľa úradov sa snažil zmariť stíhanie tým, že presadzoval nomináciu prokurátora, o ktorom sa domnieval, že by ho dokázal ovplyvniť.



Menendez zastáva funkciu senátora od roku 2006. Po prvej obžalobe odstúpil z vedúcej pozície v senátnom výbore pre zahraničné veci. V roku 2015 bol obvinený z prijímania úplatkov v podobe letov súkromným lietadlom, luxusných dovoleniek a viac ako 750.000 dolárov v podobe nezákonných darov na kampaň. Ministerstvo spravodlivosti však obvinenia o tri roky neskôr zrušilo po tom, čo porota nedokázala vyniesť rozsudok.



Podľa pravidiel Demokratickej strany bude musieť Menendez znova odstúpiť z vedúcej funkcie. Musí tak urobiť každý člen Senátu obžalovaný z trestného činu.



Historický úrad Senátu uvádza, že Menendez je zrejme prvým senátorom v dejinách USA, ktorý bol počas funkčného obdobia obžalovaný z dvoch navzájom nesúvisiacich trestných činov.