Americký senátor Rand Paul zbrzdil 40-miliardovú pomoc pre Ukrajinu

Washington 13. mája (TASR) - Člen amerického Senátu za Republikánsku stranu Rand Paul zo štátu Kentucky nateraz zablokoval schválenie vojenskej a ekonomickej pomoci pre Ukrajinu vo výške 40 miliárd dolárov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Na to, aby rokovanie v Senáte o balíku pomoci mohlo pokračovať, bol potrebný jednomyseľný súhlas senátorov. Štyridsaťmiliardová pomoc pre Ukrajinu má podporu demokratického prezidenta Joea Bidena aj vedenia Demokratickej i Republikánskej strany. Agentúra AP však napriek Paulovmu kroku očakáva schválenie balíka pomoci pre Ukrajinu, a to zrejme na budúci týždeň.



Paul je libertariánom a častým kritikom intervencií Spojených štátov v zahraničí. V súvislosti s pomocou Ukrajine navrhol klauzulu vyžadujúcu dohľad nad účelom vynakladania týchto prostriedkov. Demokrati spoločne s Paulovým kolegom z Kentucky a lídrom republikánskej menšiny v Senáte Mitchom McConnellom však s týmto pozmeňujúcim návrhom nesúhlasia a navrhujú, aby sa o ňom hlasovalo. Očakáva sa, že Senát v hlasovaní Paulov návrh odmietne.



Paul argumentuje, že balík pomoci pre Ukrajinu je väčší, než USA vynakladajú na mnohé domáce rozpočtové ciele, je porovnateľný s celoročným vojenským rozpočtom Ruska a okrem toho zhorší federálny rozpočtový deficit aj infláciu.



Podobný dohľad nad účelom vynakladania americkej finančnej pomoci existuje aj v súvislosti s Afganistanom. Demokrati však namietajú, že ak by ten istý funkcionár mal dohliadať aj nad účelnosťou vynakladania finančnej pomoci Ukrajine, predĺžilo by to jeho funkčné obdobie, a Biden by tak nemal možnosť vymenovať svojho vlastného nominanta. Demokrati zároveň obvinili Paula, že nechce pomáhať Ukrajine.



Snemovňa reprezentantov tento balík pomoci schválila v stredu pomerom hlasov 368 ku 57. Biden pred dvoma týždňami požiadal Kongres o schválenie dodatočných 33 miliárd dolárov na pomoc Ukrajine, no kongresmani sa rozhodli balík navýšiť.