V USA žiadajú Metu, aby pred voľbami v SR nešírila ruské dezinformácie

Washington 13. septembra (TASR) - Vplyvný americký demokratický senátor Bob Menendez v súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami na Slovensku vyzval šéfa spoločnosti Meta Marka Zuckerberga, aby zaistil, že jeho sociálne siete nebudú poskytoval priestor dezinformáciám a skresleným správam, ktoré šíri Rusko. TASR o tom informuje v stredu na základe vyhlásenia zverejneného na webstránke Senátu USA.



"Som znepokojený nedávnymi správami o tom, že platformy sociálnych médií, ako je Meta, šíria ruské dezinformácie, ktoré už viedli k podkopaniu komunálnych volieb na Slovensku. Tie isté sily sa mobilizujú, aby v masívnom meradle podkopali slovenské parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia 30. septembra, s oveľa väčšími dôsledkami," napísal v utorok v liste adresovanom výkonnému riaditeľovi Mety Bob Menendez, predseda senátneho výboru pre zahraničné vzťahy.



Súčasne vyjadril presvedčenie, že sociálne siete, akými sú Facebook a WhatsApp, dnes slúžia dnes aj ako nástroje na ovplyvňovanie volieb v demokratických krajinách, predovšetkým v členských štátoch NATO a EÚ, ktoré sú terčom cielených ruských dezinformačných kampaní.



Menendez preto apeloval na spoločnosť Meta, aby nadchádzajúcim parlamentným voľbám na Slovensku bezodkladne venovala adekvátnu pozornosť a zdroje. Od Mety taktiež očakáva, že poskytne informácie o krokoch, ktoré podnikne na to, aby zabránila "cielenému zahraničnému škodlivému vplyvu a zasahovaniu do volieb na svojej platforme".



"Slovensko je spojencom z NATO, členskou krajinou EÚ a pevný spojenec Ukrajiny v jej boji proti totálnej, brutálnej invázii Ruska, a tamojšie voľby (v SR) sú preto veľmi dôležité a ich dôsledky presiahnu hranice tejto krajiny," napísal americký senátor.



Pripomenul, že Slovensko v tomto smere nie je výnimkou. Aktéri vystupujúci na podporu ruských záujmov sa podľa neho opakovane pokúšajú ovplyvniť výsledky volieb a narušiť dôveru v demokratické procesy po celom svete.



Menendez tiež vyjadril znepokojenie nad tým, že Meta v minulosti nedokázala podniknúť zmysluplné kroky, aby zastavila dezinformácie a zámerne skreslené správy, ktoré šírili Rusko, Čína a ďalší aktéri usilujúci sa ovplyvniť voľby v iných krajinách.



"Vyzývam vás, aby ste týmto otázkam venovali naliehavú pozornosť. Teším sa na vašu odpoveď a uvítal by som trvalé úsilie smerujúce k tomu, aby platformy Mety posilňovali a aby nepodkopávali ľudské práva, transparentnosť a dobré spôsoby vládnutia," napísal v utorok americký senátor v liste Markovi Zuckerbergovi.