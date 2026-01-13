< sekcia Zahraničie
Americký senátor žaluje šéfa Pentagónu za „protiústavný“ trest
Hegseth sa ho údajne dopustil tým, že sa snaží Kellyho potrestať za video, v ktorom vyzýval príslušníkov armády a spravodajských služieb, aby odmietali nezákonné rozkazy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 13. januára (TASR) - Americký senátor Mark Kelly v pondelok podal na ministra obrany USA Petea Hegsetha žalobu za porušenie Ústavy USA. Hegseth sa ho údajne dopustil tým, že sa snaží Kellyho potrestať za video, v ktorom vyzýval príslušníkov armády a spravodajských služieb, aby odmietali nezákonné rozkazy.
V žalobe – ktorá ako obvinených uvádza Hegsetha, ministerstvo obrany, ministra námorníctva Johna Phelana a námorníctvo – sa uvádza, že ich kroky „porušujú početné ústavné záruky, nemajú žiadny zákonný základ“ a „nemali by pokračovať“.
Kelly, vyznamenaný veterán amerického námorníctva a bývalý astronaut, žiada súd, aby vyhlásil list s odsúdením vložený do jeho osobného spisu, ako aj snahy potenciálne znížiť jeho hodnosť - a tým aj jeho dôchodok — za „nezákonné a protiústavné“.
Pentagón zatiaľ na žiadosť o vyjadrenie k žalobe neodpovedal, doplnila AFP.
Kelly sa k prípadu osobne vyjadril vo svojom vystúpení na pôde Senátu. „Pete Hegseth teraz ide po tom, čo som si vydobyl za svojich 25 rokov vojenskej služby, v rozpore s mojimi právami ako Američana, ako dôchodcu a ako senátora USA,“ upozornil Kelly, ktorý tvrdí, že postupoval v súlade so zákonom, keď príslušníkov armády a spravodajských služieb nabádal, že musia odmietnuť nezákonné rozkazy.
Hegseth minulý týždeň oznámil opatrenia proti Kellymu s tým, že senátor a ďalších päť zákonodarcov s vojenskými alebo spravodajskými skúsenosťami „zverejnilo nezodpovedné video, ktoré malo oslabiť poriadok a vojenskú disciplínu“.
V novembrovom videu zákonodarcovia tvrdili, že administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa „stavia našich uniformovaných profesionálov ozbrojených síl a spravodajských služieb proti americkým občanom“. „Práve teraz naša ústava nie je ohrozená len zvonka, ale aj tu doma,“ upozornili vtedy kongresmani. Pripomínali, že príslušníci armády a tajných služieb môžu „odmietnuť nezákonné rozkazy.“
Trumpova administratíva čelí kritike za nasadenie vojenských síl doma aj v zahraničí - vrátane rozmiestnenia Národnej gardy v amerických mestách aj proti vôli miestnych predstaviteľov - a za série úderov na údajných pašerákov drog na lodiach v Karibskom mori a východnom Tichom oceáne, ktoré si podľa odborníkov vyžiadali desiatky obetí a predstavujú mimosúdne zásahy.
Právny spor s Kellym je výnimočný tým, že ako senátor v aktívnej službe podáva žalobu proti ministrovi obrany a Pentagónu v súvislosti s krokmi, ktoré označuje za porušenie svojich ústavných práv, vrátane slobody prejavu a ochrany činnosti zákonodarcov.
V žalobe – ktorá ako obvinených uvádza Hegsetha, ministerstvo obrany, ministra námorníctva Johna Phelana a námorníctvo – sa uvádza, že ich kroky „porušujú početné ústavné záruky, nemajú žiadny zákonný základ“ a „nemali by pokračovať“.
Kelly, vyznamenaný veterán amerického námorníctva a bývalý astronaut, žiada súd, aby vyhlásil list s odsúdením vložený do jeho osobného spisu, ako aj snahy potenciálne znížiť jeho hodnosť - a tým aj jeho dôchodok — za „nezákonné a protiústavné“.
Pentagón zatiaľ na žiadosť o vyjadrenie k žalobe neodpovedal, doplnila AFP.
Kelly sa k prípadu osobne vyjadril vo svojom vystúpení na pôde Senátu. „Pete Hegseth teraz ide po tom, čo som si vydobyl za svojich 25 rokov vojenskej služby, v rozpore s mojimi právami ako Američana, ako dôchodcu a ako senátora USA,“ upozornil Kelly, ktorý tvrdí, že postupoval v súlade so zákonom, keď príslušníkov armády a spravodajských služieb nabádal, že musia odmietnuť nezákonné rozkazy.
Hegseth minulý týždeň oznámil opatrenia proti Kellymu s tým, že senátor a ďalších päť zákonodarcov s vojenskými alebo spravodajskými skúsenosťami „zverejnilo nezodpovedné video, ktoré malo oslabiť poriadok a vojenskú disciplínu“.
V novembrovom videu zákonodarcovia tvrdili, že administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa „stavia našich uniformovaných profesionálov ozbrojených síl a spravodajských služieb proti americkým občanom“. „Práve teraz naša ústava nie je ohrozená len zvonka, ale aj tu doma,“ upozornili vtedy kongresmani. Pripomínali, že príslušníci armády a tajných služieb môžu „odmietnuť nezákonné rozkazy.“
Trumpova administratíva čelí kritike za nasadenie vojenských síl doma aj v zahraničí - vrátane rozmiestnenia Národnej gardy v amerických mestách aj proti vôli miestnych predstaviteľov - a za série úderov na údajných pašerákov drog na lodiach v Karibskom mori a východnom Tichom oceáne, ktoré si podľa odborníkov vyžiadali desiatky obetí a predstavujú mimosúdne zásahy.
Právny spor s Kellym je výnimočný tým, že ako senátor v aktívnej službe podáva žalobu proti ministrovi obrany a Pentagónu v súvislosti s krokmi, ktoré označuje za porušenie svojich ústavných práv, vrátane slobody prejavu a ochrany činnosti zákonodarcov.