Americký súd dočasne zastavil vydanie dokumentov o útoku na Kapitol

Washington 12. novembra (TASR) - Americký federálny odvolací súd vo Washingtone vo štvrtok dočasne pozastavil vydanie vládnych dokumentov, o ktoré žiada výbor Kongresu USA zaoberajúci sa vyšetrovaním januárového útoku na Kapitol. Súd tak vyhovel žiadosti právnikov exprezidenta Donalda Trumpa, informovala agentúra AP.



Verdikt súdu prišiel deň predtým, ako mali byť dokumenty vydané vyšetrovaciemu výboru Snemovne reprezentantov. Na základe verdiktu súdu má nateraz americký Národný archív zakázané Kongresu odovzdať dokumenty v rozsahu vyše 770 strán, o ktoré žiadal. Týkajú sa konania Trumpa a jeho blízkych spolupracovníkov v súvislosti s udalosťami zo 6. januára, keď do Kapitolu násilne vnikli stovky Trumpových priaznivcov a o život prišlo päť ľudí.



Agentúra AFP približuje, že medzi písomnosťami, ktoré Trump nechce zverejniť, sú dokumenty bývalého šéfa kancelárie Bieleho domu Marka Meadowsa, Trumpovho bývalého poradcu Stephena Millera, ako aj jeho ďalšieho spolupracovníka Patricka Philbina.



Utajený by mal podľa Trumpa zostať i obsah denníka Bieleho domu - záznam jeho vtedajších aktivít, pracovných ciest, tlačových brífingov a telefonátov. Takisto ide o písomné správy pre bývalú tlačovú tajomníčku Bieleho domu Kayleigh McEnanyovú, Trumpove rukou písané poznámky o udalostiach zo 6. januára a koncept jeho prejavu na zhromaždení s názvom "Save America" (Zachráňme Ameriku), na ktorom tesne pred útokom vyzýval svojich stúpencov, aby bojovali proti údajne zmanipulovaným voľbám.



Panel zložený z troch sudcov však zdôraznil, že aktuálne rozhodnutie o zablokovaní vydania uvedených archiválií "by sa v žiadnom prípade nemalo chápať ako verdikt" v tejto veci. Rozhodovať sa má na pojednávaní naplánovanom na 30. novembra.



Trump svojou súdnou žalobou napadol rozhodnutie svojho nástupcu v Bielom dome, prezidenta USA Joea Bidena, ktorý odobril zverejnenie dokumentov. Trump sa usiluje o to, aby zostali tajné. Tvrdí, že na materiály, ktoré žiada kongresová komisia, sa vzťahuje právna doktrína známa ako výsada výkonnej moci, ktorá chráni dôvernosť niektorých komunikátov medzi predstaviteľmi Bieleho domu.



Federálny súd pre dištrikt Columbia v utorok zamietol Trumpovu súdnu žalobu o zablokovanie sprístupnenia príslušných archívnych dokumentov. Jeho právnici sa však následne znova obrátili na súd, aby získali čas.