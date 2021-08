Americký súd nariadil opätovné spustenie programu Zostaň v Mexiku

Washington 25. augusta (TASR) - Americký Najvyšší súd v utorok odmietol zablokovať rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý nariadil opätovné spustenie programu známeho pod názvom Zostaň v Mexiku (Remain in Mexico). Informovala o tom agentúra AP.



Kontroverzne vnímaný program zaviedla administratíva predchádzajúceho republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, aby obmedzila nelegálnu migráciu do Spojených štátov. V rámci tohto mechanizmu museli žiadatelia o azyl v USA čakať na vybavenie svojej žiadosti na území susedného Mexika.



Trumpov demokratický nástupca Joe Biden v januári, hneď v prvý deň po nástupe do funkcie, fungovanie programu pozastavil. Sudca v americkom štáte Texas, nominovaný do funkcie Donaldom Trumpom, však v polovici augusta rozhodol, že program Remain in Mexico musí byť obnovený a jeho verdikt minulý týždeň potvrdil aj odvolací súd.



Rozhodnutie o obnovení programu, s oficiálnym názvom Protokoly o ochrane migrantov, v utorok odmietol pozastaviť aj deväťčlenný Najvyšší súd USA, s čím nesúhlasili traja liberálne orientovaní sudcovia. Podľa Najvyššieho súdu totiž Bidenova administratíva nepreukázala opodstatnenosť pozastavenia celého programu.



Podľa agentúry AP zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí toto rozhodnutie ovplyvní a v akom časovom horizonte. Predpokladá sa však, že môže ovplyvniť až desaťtisíce migrantov.



Kritici tvrdia, že program Zostaň v Mexiku prakticky upiera migrantom legálne právo uchádzať sa o azyl v USA a núti ich čakať na ukončenie azylového konania v nebezpečných mestách v mexickom pohraničí. Súdy sa celou záležitosťou začali zaoberať na podnet amerických štátov Texas a Missouri, ktorých guvernéri sa snažia obnoviť niektoré z tvrdých protimigračných opatrení Trumpovej administratívy.