Americký súd poslal mexického exministra obrany do väzby

San Diego 21. októbra (TASR) - Bývalému mexickému ministrovi obrany Salvadorovi Cienfuegosovi, obvinenému z pašovania drog a prania špinavých peňazí, americký súd v utorok nariadil väzbu bez možnosti prepustenia na kauciu. Informovali o tom agentúry Reuters a AP.



Sudca okresného súdu v Los Angeles Alexander MacKinnon odmietol žiadosť Cienfuegosovho advokáta, ktorý žiadal prepustiť mexického exministra obrany na kauciu vo výške 750.000 dolárov. Odôvodnil to tým, že Cienfuegosove prominentné postavenie a kontakty v Mexiku predstavujú značné riziko, že by sa pokúsil o útek.



Cienfuegos bol v roku 2019 na federálnom súde v New Yorku obžalovaný v štyroch prípadoch obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí. Prokuratúra tvrdí, že Cienfuegos prijal úplatky od členov drogových kartelov, ktorým následne poskytoval ochranu, pomáhal im pašovať drogy na územie USA a varoval ich pred postupom amerických vyšetrovateľov.



Generál Cienfuegos bol ministrom obrany v rokoch 2012-18 počas vlády vtedajšieho mexického prezidenta Enriqueho Peňu Nietu. Zadržali ho uplynulý štvrtok po prílete na medzinárodné letisko v Los Angeles na základe zatykača amerického Úradu pre kontrolu obchodu s drogami (DEA). Spoločne s ním zaistili aj niekoľkých členov jeho rodiny, ktorých však neskôr prepustili. Cienfuegos už v súčasnosti v mexickej armáde nepôsobí, keďže odišiel do výslužby.