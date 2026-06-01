Americký súd: Zákaz slúžiť v armáde pre transrodové osoby je nezákonný
Autor TASR
Washington 1. júna (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa postupovala nezákonne, keď zakázala transrodovým osobám slúžiť v ozbrojených silách. V pondelok o tom rozhodol federálny odvolací súd. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Trump 27. januára 2025 podpísal dekrét, v ktorom sa uvádza, že sexuálna identita transrodových armádnych príslušníkov „je v rozpore so záväzkom vojaka viesť čestný, pravdivý a disciplinovaný životný štýl, a to aj v osobnom živote“, a je škodlivá pre pripravenosť ozbrojených síl.
V reakcii na dekrét vydal minister obrany Pete Hegseth smernicu, ktorá vylučuje osoby trpiace rodovou dysfóriou z vojenskej služby. Ide o lekársky pojem pre nesúlad medzi skutočným pohlavím a pociťovanou rodovou identitou človeka. Tento zdravotný stav môžu sprevádzať depresie a samovražedné sklony.
Pondelňajšie väčšinové stanovisko trojčlenného senátu odvolacieho súdu pre obvod District of Columbia vo veľkej miere potvrdzuje rozhodnutie súdu nižšej inštancie z marca 2025. Sudkyňa Ana Reyesová v ňom dospela k záveru, že dekrét prezidenta Donalda Trumpa o vylúčení transrodových vojakov z vojenskej služby pravdepodobne porušuje ich ústavné práva.
„Zdá sa, že tento postup je motivovaný iba túžbou ublížiť politicky nepopulárnej skupine: osobám, ktoré sa identifikujú ako transrodové,“ napísal v stanovisku väčšiny sudca Robert Wilkins.
V stanovisku menšiny sudca Justin Walker uviedol, že sudcovia nemajú právomoc spochybňovať rozhodnutie vylúčiť zo služby transrodových vojakov. „Nemáme ani odborné znalosti, ani právomoc rozhodovať o tom, či armáda môže žalobcov vylúčiť zo svojich radov. Ústava túto právomoc zveruje Kongresu a najvyššiemu veliteľovi,“ napísal Walker.
