Americký sudca predĺžil väzbu propalestínskemu aktivistovi Chálilovi

New York 14. júna (TASR) - Americký federálny sudca predĺžil väzbu vodcovi propalestínskych protestov Mahmúdovi Chálilovi, a to aj napriek očakávanému prepusteniu, uviedla v piatok jeho právna zástupkyňa. Súd rozhodnutie odôvodnil novým obvinením, ktoré voči Chálilovi vzniesla administratíva prezidenta Donalda Trumpa, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Chálila v marci previezli do zadržiavacieho centra v Jene v štáte Louisiana. Sudca Michael Fabiarz v stredu rozhodol, že vláda ho nemôže zadržiavať ani deportovať na základe tvrdení ministra zahraničných vecí Marca Rubia, že prítomnosť Chálila v USA, kde má legálny trvalý pobyt, predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť.



Jeho právnici zákonnosť väzby spochybňujú a tvrdia, že Trumpova vláda týmto krokom obmedzuje slobodu prejavu. Sudca dal administratíve príkazom čas do piatka, aby Chálila prepustila. Tá však podľa sudcu v ten istý deň poludní uviedla, že sťažovateľa zadržiava na základe „iného, druhého obvinenia“.



Stanica ABC News informovala, že ministerstvo vnútornej bezpečnosti predložilo súdu výstrižky z tlače z rôznych amerických bulvárnych denníkov, podľa ktorých Chálil, ktorý je ženatý s americkou občiankou, pri podávaní žiadosti o zelenú kartu na trvalý pobyt neuviedol určité informácie o svojej práci alebo účasti na kampani za bojkot Izraela.



Jeho právna zástupkyňa Amy Greerová vo vyhlásení obvinila americkú vládu, že používa „krutú a transparentnú taktiku zdržiavania“, aby Chálilovi znemožnila osláviť s manželkou a ich novorodeným synom prvý Deň otcov, ktorý pripadá na nedeľu.



„Namiesto toho, aby sme spolu oslavovali, je vo väzbe ako trest za jeho obhajobu svojich palestínskych spoluobčanov. Je to nespravodlivé, šokujúce a hanebné,“ uviedla podľa AFP obhajkyňa.



Chálil patrí k známym tváram protestného univerzitného hnutia, ktoré od minulého roka organizuje demonštrácie s cieľom vyjadriť nesúhlas s vojnou Izraela proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Tento ozbrojený konflikt vyvolal vpád palestínskych ozbrojených skupín na juh Izraela zo 7. októbra 2023.



Demonštrácie na pôde mnohých amerických univerzít vrátane Kolumbijskej mali za následok, že ich účastníkov a organizátorov obviňovali z antisemitizmu. Niektoré demonštrácie sa zvrhli do násilností a univerzity pre ne museli rušiť prednášky.