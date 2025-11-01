< sekcia Zahraničie
Americký sudca zablokoval pozastavenie potravinovej pomoci
Autor TASR
Washington 1. novembra (TASR) - Sudca federálneho súdu v piatok rozhodol o nezákonnom pozastavení potravinovej pomoci z dôvodu tzv. shutdownu americkej vlády, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Sudca v štáte Massachusetts nariadil, že núdzové fondy musia byť použité na Program doplnkovej výživovej pomoci (SNAP) a nariadil, aby vláda do pondelka informovala, či budú poskytnuté aspoň čiastočné dávky za mesiac november.
Ministerstvo poľnohospodárstva USA predtým oznámilo, že platby sa od 1. novembra zastavia z dôvodu prebiehajúceho shutdownu, teda pozastaveného financovania federálnych inštitúcií a programov v USA.
Konkrétne iniciatíva SNAP poskytuje finančnú pomoc nízkopríjmovým domácnostiam na nákup potravín. V súdnom dokumente sa uvádza, že program si vyžaduje približne 8,6 miliardy dolárov mesačne, pričom v súčasnosti podporuje približne 42 miliónov Američanov.
Tieto benefity sa nahrávajú na platobné karty na použitie v obchodoch s potravinami. Médiá uvádzajú, že zostáva nejasné, kedy budú novembrové platby vyplatené a v akej výške.
V podobnom prípade v piatok dospel k podobnému záveru ďalší federálny sudca na Rhode Islande a uviedol, že pozastavenie činnosti SNAP bolo nezákonné.
Shutdown sa v USA začal 1. októbra po tom, čo sa Kongres nedokázal dohodnúť na legislatíve na financovanie vládnych služieb. Americkí zákonodarcovia zostávajú naďalej hlboko rozdelení podľa straníckych línií, pripomína DPA.
Samotný Trump v piatok vyhlásil, že nechce, aby Američania „hladovali“, a je pripravený zachovať financovanie potravinovej pomoci, píše agentúra AFP.
V dlhom príspevku na svoje sociálnej sieti Truth Social Trump uviedol, že „vládni právnici si nemyslia, že máme zákonnú právomoc vyplácať“ dávky z programu doplnkovej výživovej pomoci po skončení financovania 1. novembra počas prebiehajúceho shutdownu. Ako však dodal, nariadil im, aby „čo najskôr objasnili, ako môžeme legálne financovať program SNAP“.
„Ak nám súd dá príslušné právne usmernenie, BUDE MI CŤOU toto financovanie poskytnúť,“ napísal.
