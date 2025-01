Americký sudca zakázal pravicovým extrémistom vstup do Washingtonu

Washington 24. januára (TASR) — Americký federálny sudca zakázal Stewartovi Rhodesovi, bývalému vodcovi pravicovo-extrémistickej skupiny Oath Keepers (Strážcovia prísahy), a ďalším siedmim jej členom, odsúdeným za účasť na útoku na Kapitol spred štyroch rokov, vstup do Washingtonu. Stanovil to ako podmienku ich prepustenia z väzby po udelení milostí alebo zmiernení trestov prezidentom Donaldom Trumpom, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Rhodes patrí medzi stovky Trumpových priaznivcov, ktorí boli odsúdení na tresty odňatia slobody za účasť na útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Krátko po svojej pondelňajšej inaugurácii Trump omilostil viac ako 1500 ľudí – vrátane osôb, ktoré fyzicky napadli policajtov.



Zatiaľ čo väčšinu odsúdených Trump omilostil, Rhodesovi, ktorý dostal 18 rokov a v utorok ho prepustili z väzenia v americkom štáte Maryland, a 13 ďalším osobám len zmiernil tresty odňatia slobody. To znamená, že zostávajú stále pod dohľadom probačného úradníka a musia dodržiavať určité obmedzenia stanovené súdom.



Rhodes síce do Kapitolu 6. januára nevstúpil, v roku 2022 však bol odsúdený za plánovanie sprisahania, v rámci ktorého chcel násilím zabrániť zmene moci po prezidentských voľbách konaných v novembri 2020.



Sudca všetkým prepusteným zakázal aj vstup do budovy Kapitolu, kde sídlia obe komory parlamentu - Senát a Snemovňa reprezentantov -, ako aj na okolité pozemky. Napriek tomu Rhodes v stredu Kapitol navštívil. Stretol sa tam s najmenej s jedným členom Kongresu a hovoril s ďalšími kongresmanmi, pričom obhajoval svoje činy z januára 2021. Povedal tiež, že požiada Trumpa o udelenie úplnej milosti.



Skupinu Oath Keepers založil Rhodes v roku 2009 a stala sa jednou z najväčších krajne pravicových protivládnych organizácií v USA. Členov získava medzi bývalými aj súčasnými príslušníkmi armády a polície. Presadzuje názor, že federálna vláda chce Američanom odobrať ich občianske slobody, a svojich stúpencov vykresľuje ako obrancov pred tyraniou.



Útok na Kapitol sa odohral po prejave končiaceho prezidenta Trumpa k desaťtisícom jeho priaznivcov v blízkosti Bieleho domu, v ktorom tvrdil, že prezidentské voľby v novembri 2020 boli zmanipulované a ich právoplatným víťazom je on. Obe komory Kongresu sa v ten deň zišli, aby oficiálne potvrdili víťazstvo demokrata Joea Bidena.