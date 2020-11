Americký torpédoborec údajne vplával do ruských vôd na Ďalekom východe

Moskva 24. novembra (TASR) - Americký torpédoborec John McCain vplával na dva kilometre do teritoriálnych vôd Ruska. Incident sa odohral v Zálive Petra Veľkého na Ďalekom východe, informovalo v utorok ruské ministerstvo obrany.



Dodalo, že ruská protiponorková loď Admirál Vinogradov donútila posádku amerického plavidla, aby zmenila kurz, opustila ruské teritoriálne vody a odplávala do neutrálnych vôd. Opakované pokusy o prienik do ruských vôd nebol zaznamenaný.



Ruské ministerstvo podľa agentúry Interfax ubezpečilo, že Admirál Vinogradov naďalej plní úlohy v bezprostrednej blízkosti americkej vojnovej lode. Ako posila bola do oblasti vyslaná aj korveta Tichomorskej flotily.



Agentúra Interfax s odvolaním sa na rezort obrany uviedla, že torpédoborec John McCain operuje vo vodách Japonského mora už niekoľko dní.