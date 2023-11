Americký torpédoborec zostrelil v Červenom mori dron z Jemenu

Washington 29. novembra (TASR) - Americký torpédoborec USS Carney zostrelil v oblasti prielivu Báb al-Mandab v južnej časti Červeného mora dron vypustený z Jemenu. Išlo údajne o dron iránskej výroby typu KAS-04. Agentúre AP to povedal americký predstaviteľ, ktorý si neželal byť menovaný, uvádza TASR.



Americká lietadlová loď USS Dwight D. Eisenhower počas operácií v medzinárodných vodách v Perzskom zálive v utorok taktiež zaznamenala vo vzdialenosti niečo vyše kilometra prelet iránskeho dronu. Podľa viceadmirála Brada Coopera, veliteľa Centrálneho veliteľstva námorných síl USA, dron "porušil bezpečnostné predpisy", podľa ktorých sa nemal priblížiť k lietadlovej lodi na vzdialenosť menšiu než desať námorných míľ (18,5 kilometra), a ignoroval viaceré varovania. Nakoniec sa však dron vzdialil.



V priebehu tohto mesiaca americký torpédoborec USS Thomas Hudner plaviaci sa v Červenom mori taktiež v blízkosti prielivu Báb al-Mandab zostrelil dron, ktorý smeroval k lodi.



Červené more je kľúčovou obchodnou cestou pre medzinárodnú lodnú prepravu. Od začiatku konfliktu medzi Izraelom a Hamasom, ktorý zvýšil napätie v oblasti, vyslalo americké námorníctvo do Červeného mora viacero plavidiel.