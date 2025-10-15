< sekcia Zahraničie
Americký veliteľ vyzval Hamas, aby zastavil popravy civilistov v Gaze
Izraelské jednotky sa v rámci prvej fázy mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa stiahli v Gaze na stanovené línie.
Autor TASR
Washington 15. októbra (TASR) - Veliteľ Ústredného velenia armády USA pre operácie na Blízkom východe (CENTCOM) admirál Brad Cooper v stredu naliehal na palestínske militantné hnutie Hamas, aby prestalo útočiť na palestínskych civilistov. Reagoval tak na video Hamasu, ktoré zachytáva jeho príslušníkov, ako verejne popravujú údajných kolaborantov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Naliehame na Hamas, aby okamžite zastavil násilie a streľbu voči nevinným palestínskym civilistom v Gaze, a to v častiach Gazy kontrolovaných Hamasom a tiež v tých, ktoré sú zabezpečené jednotkami izraelskej armády za žltou líniou,“ uviedol Cooper vo svojom vyhlásení.
Izraelské jednotky sa v rámci prvej fázy mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa stiahli v Gaze na stanovené línie. Hamas po začatí prímeria postupne nasadil svojich ozbrojených príslušníkov späť do ulíc Pásma Gazy. Podľa webu The Times of Israel komandá Hamasu od piatku zabili v Pásme Gazy najmenej 33 ľudí, prevažne členov konkurenčných skupín alebo osoby obvinené zo spolupráce s Izraelom.
Cooper naliehal na Hamas, aby sa chopil historickej príležitosti pre mier „úplným stiahnutím sa, prísnym dodržiavaním 20-bodového mierového plánu prezidenta Trumpa a bezodkladným odzbrojením“.
„Svoje obavy sme tlmočili sprostredkovateľom, ktorí súhlasili, že budú s nami pracovať s cieľom presadiť mier a ochrániť nevinných civilistov v Gaze,“ dodal.
Hamas v pondelok večer zverejnil video, na ktorom jeho členovia verejne popravujú ôsmich mužov. Muži, ktorých militantné hnutie označilo za kolaborantov, majú v čase popravy zaviazané oči, zviazané ruky a kľačia.
Americký prezident v utorok povedal, že Hamas „zabil niekoľko členov gangov, čo ma príliš netrápi“. Podľa jeho slov je to v poriadku, pretože šlo o „pár veľmi zlých gangov“. Zároveň vyhlásil, že Hamas bude odzbrojený. Spojené štáty a Izrael trvajú na tom, že toto palestínske hnutie, ktoré je v Pásme Gazy pri moci od roku 2007, nebude mať žiadnu úlohu v správe povojnovej palestínskej enklávy.
„Naliehame na Hamas, aby okamžite zastavil násilie a streľbu voči nevinným palestínskym civilistom v Gaze, a to v častiach Gazy kontrolovaných Hamasom a tiež v tých, ktoré sú zabezpečené jednotkami izraelskej armády za žltou líniou,“ uviedol Cooper vo svojom vyhlásení.
Izraelské jednotky sa v rámci prvej fázy mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa stiahli v Gaze na stanovené línie. Hamas po začatí prímeria postupne nasadil svojich ozbrojených príslušníkov späť do ulíc Pásma Gazy. Podľa webu The Times of Israel komandá Hamasu od piatku zabili v Pásme Gazy najmenej 33 ľudí, prevažne členov konkurenčných skupín alebo osoby obvinené zo spolupráce s Izraelom.
Cooper naliehal na Hamas, aby sa chopil historickej príležitosti pre mier „úplným stiahnutím sa, prísnym dodržiavaním 20-bodového mierového plánu prezidenta Trumpa a bezodkladným odzbrojením“.
„Svoje obavy sme tlmočili sprostredkovateľom, ktorí súhlasili, že budú s nami pracovať s cieľom presadiť mier a ochrániť nevinných civilistov v Gaze,“ dodal.
Hamas v pondelok večer zverejnil video, na ktorom jeho členovia verejne popravujú ôsmich mužov. Muži, ktorých militantné hnutie označilo za kolaborantov, majú v čase popravy zaviazané oči, zviazané ruky a kľačia.
Americký prezident v utorok povedal, že Hamas „zabil niekoľko členov gangov, čo ma príliš netrápi“. Podľa jeho slov je to v poriadku, pretože šlo o „pár veľmi zlých gangov“. Zároveň vyhlásil, že Hamas bude odzbrojený. Spojené štáty a Izrael trvajú na tom, že toto palestínske hnutie, ktoré je v Pásme Gazy pri moci od roku 2007, nebude mať žiadnu úlohu v správe povojnovej palestínskej enklávy.