Americký veľvyslanec Joe Sullivan ukončil svoje pôsobenie v Moskve

Moskva/Washington 4. septembra (TASR) - Americký veľvyslanec v Rusku John Sullivan ukončil v nedeľu svoje pôsobenie na poste ambasádora a odcestoval z Moskvy. Informovalo o tom tamojšie veľvyslanectvo USA.



Vedenie americkej diplomatickej misie v Moskve dočasne prevzala Elizabeth Roodová, ktorá doposiaľ pôsobila ako Sullivanova zástupkyňa. Tieto právomoci bude vykonávať až do nástupu nového veľvyslanca, ktorého musí nominovať prezident USA Joe Biden.



Ešte v sobotu sa Sullivan zúčastnil ako zástupca USA na poslednej rozlúčke so zosnulým sovietskym lídrom Michailom Gorbačovom, ktorý zomrel v utorok vo veku 91 rokov.



John J. Sullivan pôsobil ako americký veľvyslanec v Moskve skoro tri roky. Na túto funkciu ho nominoval v októbri 2019 vtedajší americký prezident Donald Trump, pričom v decembri toho roku jeho nomináciu potvrdili senátori. Nový šéf Bieleho domu Joe Biden, ktorý sa ujal moci v januári 2021, Sullivana požiadal, aby na veľvyslaneckom poste zotrval.



Šesťdesiatdvaročný Sullivan pracoval pre americkú vládu približne štyri desaťročia za vlády piatich rôznych prezidentov. Vykonával pritom rôzne funkcie na ministerstvách zahraničných vecí, obrany, spravodlivosti a obchodu. Po návrate do vlasti už ďalšie verejné funkcie zastávať nebude a nastúpi do dôchodku.



Agentúra AP pripomína, že Sullivan odchádza z Moskvy v čase, keď v americko-ruských vzťahoch panuje najväčšie napätie za ostatných niekoľko desaťročí. Významne k tomu prispela pokračujúca ruská vojenská agresia voči Ukrajine, ktorá trvá už viac než šesť mesiacov. Americká diplomatická misia v Moskve pod vedením Sullivana čelila stupňujúcim sa reštrikciám zo strany ruských úradov.