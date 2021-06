Americký veľvyslanec sa po dvoch mesiacoch vrátil do Moskvy

Moskva 24. júna (TASR) - Americký veľvyslanec v Rusku John Sullivan sa vo štvrtok po približne dvoch mesiacoch vrátil do Moskvy. Urobil tak niekoľko dní po tom, ako naspäť do Washingtonu pricestoval ruský ambasádor Anatolij Antonov, informovala agentúra AFP.



Na návrate veľvyslancov sa na minulotýždňovom summite v Ženeve dohodli prezidenti USA a Ruska Joe Biden a Vladimir Putin.



"Dnes som sa vrátil naspäť do Moskvy," uviedol vo vyhlásení John Sullivan. Vyjadril pritom nádej, že sa mu podarí prispieť k budovaniu stabilných, predvídateľných a pragmatických vzťahov medzi oboma krajinami, založených na princípe rovnosti.



Ruský veľvyslanec Antonov sa opätovne ujal vedenia diplomatickej misie vo Washingtone už 20. júna, po približne troch mesiacoch. Na konzultácie do vlasti bol povolaný v marci v dôsledku diplomatickej roztržky, ktorú spôsobili výroky Joea Bidena na Putinovu adresu.



Biden totiž v rozhovore pre americkú televíziu ABC News súhlasne odpovedal otázku, či si myslí, že Putin, ktorý je obviňovaný z tvrdých zákrokov voči svojim oponentom, je "vrah". Takisto povedal, že Putin "zaplatí" za to, ak sa preukáže, že sa pokúšal podkopať jeho kandidatúru v prezidentských voľbách v roku 2020, ako naznačuje najnovšia správa amerických tajných služieb.



Bidenove vyjadrenia podľa pozorovateľov vyvolali najväčšiu krízu v už aj tak napätých vzťahoch medzi Moskvou a Washingtonom za posledné roky.



Rusko v rámci roztržky povolalo svojho veľvyslanca v USA na konzultácie prvýkrát od roku 1998, keď bola príčinou tohto kroku vojenská operácia západných krajín v Iraku.



Na podnet Ruska bol následne povolaný na konzultácie aj John Sullivan, ktorý odcestoval z Moskvy koncom apríla. Stalo sa tak potom, ako Rusko vypovedalo desať zamestnancov americkej ambasády v Moskve v reakcii na podobný krok Washingtonu.