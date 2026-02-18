< sekcia Zahraničie
Americký veľvyslanec v Bruseli zľahčoval spor s belgickou vládou
Autor TASR
Brusel 18. februára (TASR) - Americký veľvyslanec v Belgicku Bill White v utorok zľahčoval diplomatický spor s tamojšou vládou. Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot si ho predvolal a tlmočil mu výhrady v súvislosti s jeho vyjadreniami o antisemitizme Bruselu. TASR správu prebrala z agentúry AFP.
White v pondelok ostro kritizoval Belgicko pre razie, ktoré antverpská polícia vykonala v domoch troch mohelov v máji minulého roka, a sprievodné vyšetrovanie prokuratúry. Mohel podľa židovskej tradície vykonáva rituálnu obriezku chlapcov a mohelovia z Antverp tieto zákroky údajne vykonávali bez prítomnosti lekára. Podľa belgickej legislatívy musia všetky lekárske zákroky vykonávať licencovaní lekári, no mohelovia zvyčajne licenciu nemajú. White od vlády požadoval ukončenie súdneho stíhania týchto mužov.
Prévot tvrdenia veľvyslanca rázne odmietol. Po ich utorkovom stretnutí belgická diplomacia potvrdila, že White bol upozornený na „limity funkcií veľvyslanca akreditovaného v krajine“. „Akékoľvek zasahovanie do vnútorných záležitostí Belgicka predstavuje porušenie týchto základných diplomatických pravidiel,“ uviedlo ministerstvo.
Vo svojich pondelkových príspevkoch na sociálnych sieťach veľvyslanec USA zaútočil aj na belgického ministra zdravotníctva Franka Vandenbrouckea, na ktorého zároveň zdanlivo vyvíjal tlak, aby v spomínanom prípade zasiahol.
V rozhovore pre AFP sa White v utorok snažil tento spor zľahčovať. „Viem, že Belgicko nie je antisemitské, ale nečinnosť v tomto konkrétnom prípade by mohla pôsobiť antisemitsky,“ vyhlásil. Popredným belgickým predstaviteľom, vrátane Prévota, podľa jeho slov povedal, že Brusel a Washington sú naďalej „priatelia a môžu mať nezhody“.
