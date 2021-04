Americký veľvyslanec v Moskve sa vracia domov na konzultácie

Moskva 20. apríla (TASR) - Americký veľvyslanec v Ruskej federácii John Sullivan sa vráti do Spojených štátov na konzultácie, uviedlo v utorok veľvyslanectvo USA v Moskve. Informovala o tom agentúra AFP. Moskva ešte minulý týždeň "odporučila", aby americký veľvyslanec opustil Rusko a odišiel do vlasti na "vážne konzultácie".



"Veľvyslanec Sullivan sa tento týždeň vracia do Spojených štátov na konzultácie," uviedla americká diplomatická misia v Moskve vo svojom vyhlásení zaslanom AFP. Podľa veľvyslanectva Sullivan uviedol, že sa potrebuje "porozprávať priamo" s vysokopostavenými predstaviteľmi o stave vzťahov medzi USA a Ruskom.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí 16. apríla oznámilo, že zakáže vstup do krajiny viacerým vrcholným predstaviteľom z administratívy amerického prezidenta Joea Bidena. Medzi týmito predstaviteľmi sú minister spravodlivosti Merrick Garland, hlavná Bidenova poradkyňa pre domácu politiku Susan Riceová a šéf Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopher Wray, minister pre vnútornú bezpečnosť Alejandro Mayorkas, riaditeľka amerických spravodajských služieb (DNI) Avril Hainesová, riaditeľ Federálneho úradu pre väznice (FBOP) Michael Carvajal, poradca exprezidenta Donalda Trumpa pre vnútornú bezpečnosť John Bolton a bývalý šéf Ústrednej spravodajskej služby (CIA) James Woolsey.



Ruské ministerstvo dodalo, že títo predstavitelia sa "podieľali na presadzovaní protiruského smerovania" politiky Spojených štátov.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok už skôr oznámil, že Moskva dodá na svoj sankčný zoznam osem predstaviteľov USA a nariadi desiatim diplomatom Spojených štátov, aby opustili Rusko. Je to podľa jeho slov odveta za najnovšie americké sankcie. Lavrov tiež uviedol, že ešte odporučili, aby americký veľvyslanec v Moskve John Sullivan opustil Rusko a odišiel do vlasti na "vážne konzultácie".



Lavrov ďalej informoval, že Rusko značne obmedzí veľkosť diplomatickej misie USA a obmedzí a zastaví činnosť amerických mimovládnych organizácií, ktoré zasahujú do ruskej politiky. Minister doplnil, že hoci má Rusko možnosť podniknúť "bolestné opatrenia" proti americkým firmám v Rusku, teraz to neurobí.



Kroky Ruska nasledujú po celej sérii nových sankcií proti Rusku, ktoré tento týždeň oznámila administratíva amerického prezidenta Bidena. Tieto ekonomické sankcie boli uvalené na 16 organizácií a 16 jednotlivcov, ktorí sú údajne spojení so zasahovaním Ruska do vlaňajších volieb v USA. Dôvodom sankcií sú tiež odmeny Kremľa za útoky na amerických vojakov v Afganistane a rozsiahly hekerský útok.