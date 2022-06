Americký veľvyslanec vyzval Rusko, aby neprerušovalo vzťahy s USA

Moskva 6. júna (TASR) - Rusko by aj napriek kríze vyvolanej vojnou na Ukrajine nemalo zatvárať americké veľvyslanectvo v Moskve, pretože dve najväčšie jadrové mocnosti sveta musia pokračovať v dialógu. V pondelok to uviedol americký veľvyslanec v Rusku John J. Sullivan, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters, ktorá citovala z rozhovoru pre ruskú agentúru TASS.



Sullivan v súčasnosti nevylučuje, že Rusko by sa mohlo rozhodnúť zatvoriť americkú ambasádu v Moskve. "Ak som správne porozumel, ruská vláda spomenula možnosť prerušenia diplomatických stykov," povedal. Podľa jeho slov by to však bola obrovská chyba. "Nemôžeme len tak prerušiť diplomatické vzťahy a prestať spolu hovoriť," dodal.



Diplomatické vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou neboli prerušené od roku 1933, a to ani napriek niekoľkým krízam a špionážnym škandálom v období studenej vojny, pripomína Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že Západ sa snaží Rusko zničiť a že uvalením ekonomických sankcií Moskve v podstate vyhlásil ekonomickú vojnu. Rusko sa preto podľa šéfa Kremľa teraz zameria na budovanie vzťahov s inými mocnosťami v Ázii a na Blízkom východe.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v máji uviedol, že Moskva zváži ponuky na opätovné nadviazanie vzťahov so Západom, avšak premyslí si, či je takýto krok potrebný. Moskva sa podľa neho teraz sústredí predovšetkým na vzťahy s Čínou.



Šéf amerického Štátneho departmentu Antony Blinken v máji v reakcii na napäté vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou zažartoval, že by chcel prezidentovi Putinovi venovať pieseň od americkej speváčky Taylor Swiftovej "We Are Never Ever Getting Back Together" (Už sa k sebe nikdy nevrátime).