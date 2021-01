Americký viceprezident Pence nevylučuje účasť na inaugurácii

Washington 10. januára (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence nevylučuje, že by mohol aktivovať 25. dodatok ústavy USA, čo by mu umožnilo dočasne sa ujať prezidentských právomocí. Takýto krok by Pence mohol podniknúť v prípade, ak by sa dosluhujúci šéf Bieleho domu v posledných dňoch svojho úradovania stal menej stabilným, informovala v nedeľu televízia CNN s odvolaním sa na zdroj z okolia viceprezidenta.



Dobre informovaný zdroj tiež pre CNN potvrdil, že sa Mike Pence - na rozdiel od Donalda Trumpa - osobne zúčastní inaugurácie nastupujúceho prezidenta Joea Bidena, ktorá sa uskutoční 20. januára.



Samotný Biden už v piatok vyhlásil, že Pence bude na inaugurácii vítaný a jeho účasť označil za dôležitý symbolický krok v rámci procesu odovzdania moci. Zároveň však ocenil, že sa na slávnostnej inaugurácii nezúčastní Donald Trump, ktorého označil za "hanbu krajiny".



Spomínaný 25. dodatok k ústave USA umožňuje, aby prezidentské právomoci v mimoriadnych prípadoch a za presne stanovených podmienok dočasne prevzal viceprezident. Úvahy o možnosti využitia tohto núdzového článku, či dokonca o odvolaní Trumpa z úradu, sa objavili po stredajšom útoku protrumpovských demonštrantov na sídlo amerického Kongresu, ktoré zrejme podnietil svojimi vyjadreniami samotný prezident.



Podľa nemenovaného zdroja CNN Pence a Trump od stredajších násilností spolu vôbec nehovorili. Pence je údajne z prezidentovho počínania zarmútený a sklamaný a uvedomuje si riziká vyplývajúce z Trumpovej pomstychtivosti. Šéf Bieleho domu sa podľa uvedeného zdroja hnevá na Pencea za to, že sa počas stredajšieho zasadnutia Kongresu nepokúsil zvrátiť výsledky prezidentských volieb a nepodvolil sa tak Trumpovmu tlaku.



Viceprezident Pence sa však podľa CNN obáva, že v prípade aktivácie 25. dodatku alebo pokusu o odvolanie prezidenta (impeachment), ktorý presadzujú demokrati, by Trump mohol podniknúť neuvážené kroky, ktoré by mohli ohroziť celú krajinu.



Penceovou prioritou preto nateraz zostáva pokojné a bezproblémové odovzdanie moci administratíve budúceho prezidenta Bidena. Možnosť aktivácie 25. ústavného dodatku však pre každý prípad zostáva otvorená, a jeho prípadné využitie (resp. nevyužitie) bude závisieť od ďalších Trumpových krokov, tvrdí zdroj citovaný CNN.



V prípade bezprecedentnej aktivácie tohto dodatku by za odvolanie Trumpa musela hlasovať aj väčšina členov americkej vlády. Donald Trump by voči tomu mohol namietať v Kongrese, ktorý by mal v záležitosti definitívne slovo.