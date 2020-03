Americký viceprezident sa nechá otestovať, nakazený je jeho pracovník

Washington 21. marca (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence v sobotu oznámil, že sa spolu so svojou manželkou Karen nechá otestovať na prítomnosť nového typu koronavírusu. Reagoval tak na skutočnosť, že nákazu potvrdili u jedného z pracovníkov jeho kancelárie, informovala agentúra AFP.



Pence ubezpečil, že ani on, ani prezident USA Donald Trump neprichádzali s infikovaným pracovníkom do priameho kontaktu. Uvedený zamestnanec bol naposledy v Bielom dome v pondelok.



Viceprezident tiež zdôraznil, že ani on, ani jeho manželka Karen nemajú žiadne symptómy ochorenia. Pre každý prípad však absolvujú testy ešte v sobotu popoludní miestneho času.



Mike Pence je šéfom tímu Bieleho domu, ktorý prijíma opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu v USA. Na sobotňajšom tlačovom brífingu zároveň oznámil, že v celej krajine zaznamenali už 19.343 prípadov nákazy.



Testy absolvovalo už viac ako 195.000 Američanov.



Reštriktívne opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu prijíma čoraz viac amerických štátov a miest. Najnovšie guvernér štátu New Jersey Phil Murphy v sobotu nariadil všetkým obyvateľom, aby zostali vo svojich domovoch. Zároveň ohlásil uzavretie všetkých obchodov a prevádzok, ktorých fungovanie nie je nevyhnutné pre zaistenie základných potrieb, ako aj zrušenie všetkých verejných zhromaždení.