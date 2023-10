Americký vojak, ktorý ušiel do KĽDR čaká vo väzbe na súd

Washington 20. októbra (TASR) – Americký vojak Travis King bude súdený za nepovolené opustenie jednotky a vlastníctvo detskej pornografie. V júli utiekol cez prísne stráženú hranicu do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) a minulý mesiac bol vyhostený späť. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Kingova matka Claudine Gatesová synovi vyjadrila podporu a zároveň požiadala o dodržiavanie prezumpcie neviny. Podľa dokumentu, do ktorého nahliadla agentúra AP, čelí ôsmim obvineniam, doteraz však oficiálne neboli zverejnené.



Armáda sa rozhodla považovať Kinga počas pobytu v KĽDR za vojaka, ktorý nepovolene opustil svoju jednotku a nie za dezertéra. Pri dezercii sa nepredpokladá dobrovoľný návrat a je tiež oveľa prísnejšie trestaná. V čase vojny je za ňu udeľovaný trest smrti.



King slúžil v amerických jednotkách v Južnej Kórei. Pre obvinenia z fyzického napadnutia sa mal vrátiť do USA, kde ho čakalo disciplinárne konanie a prípadné prepustenie z armády.



V pondelok 17. júla ho eskortovali na letisko, odkiaľ mal odletieť na domovskú základňu Fort Bliss v Texase. Z letiska však odišiel a pripojil sa k výletu do demilitarizovanej zóny. Tam prebehol na územie KĽDR, kde ho zadržali.



Tam sa údajne priznal k nezákonnému vstupu do KĽDR pre neľudské zaobchádzanie a rasovú diskrimináciu v americkej armáde. Koncom septembra ho KĽDR nečakane vyhostila. Pravdepodobne sa nedal využiť na propagandistické účely pre nízku vojenskú hodnosť.



Štátnu hranicu do Číny prekročil za pomoci švédskych diplomatov. Americké úrady ho letecky ho previezli na vojenskú základňu v Južnej Kórei, odkiaľ sa vrátil do USA.