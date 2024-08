Americký vojak, ktorý utiekol do Severnej Kórey, sa prizná k dezercii

Washington 27. augusta (TASR) - Americký vojak Travis King, ktorý pred vyše rokom utiekol do Severnej Kórey, sa prizná k dezercii a ďalším štyrom trestným činom. Prevezme tak zodpovednosť za svoje správanie, uviedol v pondelok jeho právnik. TASR informuje podľa agentúry AP.



Kingov advokát Franklin Rosenblatt pre AP povedal, že King má v úmysle priznať svoju vinu za vojenské trestné činy vrátane dezercie a útoku na dôstojníka. Deväť obvinení vrátane prechovávania sexuálnych záberov dieťaťa bude podľa podmienok dohody zrušených.



"Chce prevziať zodpovednosť za veci, ktoré urobil," povedal Rosenblatt. Odmietol sa však vyjadriť k možnému trestu, ktorý by mohol jeho klientovi hroziť.



Dezercia je závažné obvinenie a môže mať za následok odňatie slobody až na tri roky, píše AP. Agentúra už minulý mesiac informovala, že obe strany rokujú o priznaní viny.



Travisa Kinga 10. júla 2023 prepustili z juhokórejského väzenia, kde strávil takmer dva mesiace pre obvinenia z fyzického napadnutia. Následne sa mal vrátiť do USA, kde ho čakalo disciplinárne konanie a hrozilo mu prípadné prepustenie z armády.



O sedem dní neskôr ho eskortovali na letisko v Južnej Kórei, odkiaľ mal odletieť naspäť na svoju domovskú základňu Fort Bliss v americkom štáte Texas. Do lietadla smerujúceho do USA však napokon nenastúpil, z letiska odišiel a následne sa pridal k účastníkom fakultatívnemu výletu do demilitarizovanej zóny. Odtiaľ prebehol na územie KĽDR.



Severná Kórea ho zadržala, ale približne po dvoch mesiacoch Pchjongjang náhle oznámil, že ho vyhostí. Koncom septembra ho letecky previezli späť do amerického Texasu a umiestnili do väzby.