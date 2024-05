Americký vojak zadržiavaný v Rusku údajne priznal vinu

Moskva 16. mája (TASR) – Americký vojak Gordon Black zadržiavaný v ruskom meste Vladivostok sa cíti vinný z krádeží, z ktorých ho obvinili, a spolupracuje s vyšetrovateľmi, uviedla vo štvrtok ruská štátna tlačová agentúra RIA s odvolaním na miestneho zástupcu ministerstva vnútra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Seržanta Blacka zadržali 2. mája v prístavnom meste Vladivostok. Slúžil v Južnej Kórei a na záver svojho vyslania sa z vlastnej iniciatívy a bez povolenia nadriadených zastavil v Rusku, aby sa stretol so ženou, s ktorou mal pomer. Súd nariadil jeho väzbu až do 2. júla. Agentúre Reuters sa nepodarilo získať jeho vyjadrenie.



Spojené štáty vystríhajú svojich občanov pred cestovaním do Ruska. Uvádzajú pritom mnoho dôvodov, jedným je aj "možné obťažovanie a vytipovanie si amerických občanov zo strany ruských bezpečnostných zložiek" a následné svojvoľné vymáhanie zákona.



V Rusku momentálne zadržiavajú niekoľko Američanov vrátane reportéra denníka Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkovicha obvineného zo špionáže.