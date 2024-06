Americký vojnový veterán zomrel počas cesty na oslavy výročia Dňa D

Ver-sur-Mer 6. júna (TASR) - Veterán amerického námorníctva z druhej svetovej vojny, ktorý cestoval do Francúzska na oslavy 80. výročia vylodenia v Normandii, zomrel vo veku 102 rokov. Vo štvrtok o tom informovala BBC, píše TASR.



Robertovi "Al" Persichittimu z Rochestru sa 30. mája počas plavby na lodi smerujúcej do Európy zhoršil zdravotný stav. Následne ho helikoptérou previezli do nemocnice v Nemecku, kde zomrel nasledujúci deň vo veku 102 rokov.



Vojnového veterána vybralo na podujatie v Normandii Národné múzeum druhej svetovej vojny v New Orleans, ktoré mu cestu zaplatilo a zorganizovalo, informovala CBS News.



Persichitti bol členom veteránskej organizácie Honor Flight, ktorá potvrdila jeho úmrtie na sociálnych sieťach a uviedla, že "bez váhania statočne slúžil svojej krajine". Ako vojak pôsobil na japonskom ostrove Iótó, ktorý USA dobyli v roku 1945.



Persichitti po vojne pôsobil ako učiteľ. V roku 2020 ho vtedajší senátor Rich Funke vymenoval za čestného člena Siene slávy veteránov štátu New York.