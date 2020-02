Americký vyjednávač: Rokovania s Talibanom významnejšie nepokročili

Kábul 2. februára (TASR) - Americký splnomocnenec pre mierový proces v Afganistane Zalmay Khalilzad povedal afganskému prezidentovi Ašrafovi Ghanímu, že vo svojich rokovaniach so zástupcami militantného islamistického hnutia Taliban nedosiahol významnejší pokrok. Tlačová agentúra DPA to uviedla v nedeľu s odvolaním sa na vyhlásenie Ghaního kancelárie.



Khalilzad sa tak vyjadril počas návštevy Kábulu, kam pricestoval v sobotu po absolvovaní rokovaní v Dauhe, Bruseli a Islamabade. V priebehu dňa sa oddelene stretol s prezidentom Ghaním a šéfom afganského vládneho kabinetu Abdulláhom Abdulláhom.



Podľa vyhlásenia prezidentského paláca americký vyjednávač oboznámil partnerov s najnovšími rokovaniami so zástupcami Talibanu a stretnutiami s pakistanskými predstaviteľmi. Vyjadril pritom nádej, že vyjednávanie medzi Spojenými štátmi a Talibanom prinesie výsledok.



"Čakáme na jasnú odpoveď Talibanu, pokiaľ ide o prímerie alebo výrazné a trvalé obmedzenie násilia, založené na praktickom mechanizme, ktorý bude prijateľný pre Afgancov i americkú vládu," citovala Khalilzada kancelária afganského prezidenta.



Americký vyjednávač sa vrátil do Afganistanu deň po návšteve Pakistanu, kde sa stretol s viacerými predstaviteľmi vrátane vplyvného náčelníka generálneho štábu pakistanskej armády Kamara Badžvu. Pakistan vlani napomáhal pri rokovaniach medzi Washingtonom a Talibanom, ktoré prebiehali v Katare.



Spojené štáty a Taliban sa stále dohadujú o možnej dohode, na základe ktorej by americké vojská začali opúšťať Afganistan výmenou za bezpečnostné záruky. V uplynulých týždňoch však Washington väčšinou mlčal o tom, v akom stave sú tieto rokovania.



Výsledná mierová dohoda by mala umožniť stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu a ukončenie 18 rokov trvajúceho vojenského konfliktu. Spojené štáty žiadajú, aby obsahovala bezpečnostné záruky zo strany Talibanu o tom, že sa Afganistan nestane útočiskom pre militantov.