Americký vyslanec Barrack rokoval s ministrami Sýrie a Izraela

Paríž 25. júla (TASR) - Osobitný americký vyslanec Thomas Barrack vo štvrtok v Paríži rokoval s izraelskými a sýrskymi predstaviteľmi o deeskalácii sektárskeho násilia v Sýrii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Dnes večer som sa v Paríži stretol so Sýrčanmi a Izraelčanmi. Naším cieľom bol dialóg a deeskalácia, a presne to sa nám podarilo dosiahnuť,“ uviedol Barrack na sieti X. Dodal, že všetky strany potvrdili svoj záväzok pokračovať v tomto úsilí.



Americký vyslanec neuviedol mená predstaviteľov, s ktorými rokoval. AFP však informuje, že iný vysokopostavený diplomat ešte pred oznámením Barracka uviedol, že vyslanec sa stretne so sýrskym ministrom zahraničných vecí Asadom Šíbáním a izraelským ministrom, aby diskutovali o nedávnym násilných stretoch, do ktorých sa zapojila aj izraelská armáda. Podľa portálu The Times of Israel zastupoval Izrael na stretnutí minister pre strategické záležitostí Ron Dermer.



Izrael zaútočil na pozície sýrskej vlády v Damasku a v provincii Suwajdá minulý týždeň po tom, čo v tomto juhosýrskom regióne vypukli 13. júla nepokoje. Do ozbrojeného sporu sa v provincii dostali miestne milície etnicko-náboženskej menšiny drúzov a členovia sunnitských beduínskych klanov. Do konfliktu sa následne zapojili ozbrojené zložky novej sýrskej vlády podporujúce beduínov a vzdušné útoky vykonal Izrael, ktorý sa postavil na stranu drúzov.



Od decembrového zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada podnikol Izrael stovky leteckých útokov v Sýrii. Okrem toho izraelské sily prenikli za hranice anektovaných Golanských výšin a obsadili viacero obcí za líniou prímeria. Dobyli aj strategicky významnú horu Hermon.