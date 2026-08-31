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Americký vyslanec chce zaistiť prepustenie ďalších väzňov z Bieloruska
Americká vláda v júni oboznámila bieloruskú opozičnú líderku Sviatlanu Cichanovskú s oneskorení ďalších snáh o prepustenie väzňov a politička zdôraznila, že nemôže prezradiť dôvod, píše Reuters.
Autor TASR
Washington 31. augusta (TASR) - Osobitný vyslanec USA pre Bielorusko John Coale dúfa, že sa mu v septembri podarí zabezpečiť prepustenie stoviek väzňov z Bieloruska, pričom dohodu príde do krajiny vyjednať osobne. TASR o tom informuje na základe pondelňajšej správy agentúry Reuters.
Ruská redakcia stanice Voice of America (VoA) vyjadrenie vyslanca cez víkend zverejnila na svojej webovej stránke. Coaleovi sa už v minulosti podarilo dosiahnuť prepustenie takmer 800 politických väzňov v Bielorusku výmenou za zmiernenie amerických sankcií uvalených na Minsk.
„O pár týždňov plánujem opäť vycestovať do Bieloruska a dúfam, že dosiahnem dohodu o prepustení ešte väčšieho množstva politických väzňov. Myslím si, že uspejem,“ povedal pre VoA a ozrejmil, že by k tomu mohlo dôjsť už v polovici septembra.
„Podarilo sa nám zaistiť prepustenie piatich stoviek ľudí a následne ďalších približne 200. Takže v súčasnosti ide o 700-800 osôb. Chcel by som ale, aby toto číslo už čoskoro dosiahlo hranicu 1000,“ skonštatoval Coale.
Americká vláda v júni oboznámila bieloruskú opozičnú líderku Sviatlanu Cichanovskú s oneskorení ďalších snáh o prepustenie väzňov a politička zdôraznila, že nemôže prezradiť dôvod, píše Reuters.
Prezident USA Donald Trump vymenoval vlani 79-ročného Coalea za vedúceho rokovaní s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Spoločne si prostredníctvom zdĺhavých rokovaní s Lukašenkom následne vybudovali vzťah, pripomína Reuters.
Ruská redakcia stanice Voice of America (VoA) vyjadrenie vyslanca cez víkend zverejnila na svojej webovej stránke. Coaleovi sa už v minulosti podarilo dosiahnuť prepustenie takmer 800 politických väzňov v Bielorusku výmenou za zmiernenie amerických sankcií uvalených na Minsk.
„O pár týždňov plánujem opäť vycestovať do Bieloruska a dúfam, že dosiahnem dohodu o prepustení ešte väčšieho množstva politických väzňov. Myslím si, že uspejem,“ povedal pre VoA a ozrejmil, že by k tomu mohlo dôjsť už v polovici septembra.
„Podarilo sa nám zaistiť prepustenie piatich stoviek ľudí a následne ďalších približne 200. Takže v súčasnosti ide o 700-800 osôb. Chcel by som ale, aby toto číslo už čoskoro dosiahlo hranicu 1000,“ skonštatoval Coale.
Americká vláda v júni oboznámila bieloruskú opozičnú líderku Sviatlanu Cichanovskú s oneskorení ďalších snáh o prepustenie väzňov a politička zdôraznila, že nemôže prezradiť dôvod, píše Reuters.
Prezident USA Donald Trump vymenoval vlani 79-ročného Coalea za vedúceho rokovaní s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Spoločne si prostredníctvom zdĺhavých rokovaní s Lukašenkom následne vybudovali vzťah, pripomína Reuters.