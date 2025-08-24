< sekcia Zahraničie
Americký vyslanec rokoval s Netanjahuom o Libanone a Sýrii
Stretnutie nasledovalo po rokovaniach Barracka s izraelským ministrom pre strategické záležitosti Ronom Dermerom, ministrom obrany Jisraelom Kacom a šéfom diplomacie Gideonom Saarom.
Autor TASR
Rijád 24. augusta (TASR) - Vrcholný americký vyslanec Thomas Barrack pricestoval v nedeľu do Izraela na stretnutie s premiérom Benjaminom Netanjahuom. Diskutovali o otázkach Sýrie a Libanonu, informuje denník Arab News.
Stretnutie nasledovalo po rokovaniach Barracka s izraelským ministrom pre strategické záležitosti Ronom Dermerom, ministrom obrany Jisraelom Kacom a šéfom diplomacie Gideonom Saarom.
Dermer sa v utorok v Paríži stretol so sýrskym ministrom zahraničných vecí Asadom Šajbáním a rokovali o bezpečnostných opatreniach v južnej Sýrii, uviedli dva sýrske zdroje oboznámené s priebehom stretnutia.
Sýrski a izraelskí predstavitelia vedú rokovania sprostredkované Spojenými štátmi o zmiernení konfliktu v južnej časti Sýrie. Predchádzajúce kolo rokovaní sa konalo koncom júla v Paríži, ale skončilo sa bez konečnej dohody.
Barrack v pondelok v Libanone vyhlásil, že Izrael by mal dodržať plán, podľa ktorého by libanonská militantná skupina Hizballáh bola do konca roka odzbrojená výmenou za zastavenie izraelských vojenských operácií v Libanone.
Plán stanovuje postupný harmonogram, podľa ktorého ozbrojené skupiny odovzdajú svoje zbrane, zatiaľ čo izraelská armáda zastaví pozemné, vzdušné a námorné operácie a stiahne svoje jednotky z juhu Libanonu.
Libanonský kabinet schválil ciele plánu v priebehu augusta napriek odmietnutiu Hizballáhu odzbrojiť sa. Barrack uviedol, že teraz je na rade spolupráca Izraela. Netanjahuov úrad neposkytol žiadne okamžité pripomienky.
Thomas Joseph Barrack (78), ktorý má libanonský pôvod, je ambasádorom USA v Turecku a špeciálnym emisárom Spojených štátov pre Sýriu. Obe funkcie vykonáva od mája 2025.
Stretnutie nasledovalo po rokovaniach Barracka s izraelským ministrom pre strategické záležitosti Ronom Dermerom, ministrom obrany Jisraelom Kacom a šéfom diplomacie Gideonom Saarom.
Dermer sa v utorok v Paríži stretol so sýrskym ministrom zahraničných vecí Asadom Šajbáním a rokovali o bezpečnostných opatreniach v južnej Sýrii, uviedli dva sýrske zdroje oboznámené s priebehom stretnutia.
Sýrski a izraelskí predstavitelia vedú rokovania sprostredkované Spojenými štátmi o zmiernení konfliktu v južnej časti Sýrie. Predchádzajúce kolo rokovaní sa konalo koncom júla v Paríži, ale skončilo sa bez konečnej dohody.
Barrack v pondelok v Libanone vyhlásil, že Izrael by mal dodržať plán, podľa ktorého by libanonská militantná skupina Hizballáh bola do konca roka odzbrojená výmenou za zastavenie izraelských vojenských operácií v Libanone.
Plán stanovuje postupný harmonogram, podľa ktorého ozbrojené skupiny odovzdajú svoje zbrane, zatiaľ čo izraelská armáda zastaví pozemné, vzdušné a námorné operácie a stiahne svoje jednotky z juhu Libanonu.
Libanonský kabinet schválil ciele plánu v priebehu augusta napriek odmietnutiu Hizballáhu odzbrojiť sa. Barrack uviedol, že teraz je na rade spolupráca Izraela. Netanjahuov úrad neposkytol žiadne okamžité pripomienky.
Thomas Joseph Barrack (78), ktorý má libanonský pôvod, je ambasádorom USA v Turecku a špeciálnym emisárom Spojených štátov pre Sýriu. Obe funkcie vykonáva od mája 2025.